Vacanță de lux, pe bani puțini: Cum să ai parte de o plimbare cu gondola prin Veneția, mult mai ieftină decât este

O plimbare cu gondola în Veneția, care în mod obișnuit costă între 80 și 120 de euro pentru 30 de minute, poate fi experimentată pentru doar 2 euro, grație unui serviciu public puțin cunoscut până recent. Tot mai mulți turiști descoperă această variantă datorită Google și rețelelor sociale, spre nemulțumirea localnicilor.

În Veneția, există un serviciu municipal de traversare a Canalului Grande, folosit de localnici de zeci de ani. Gondola, denumită „traghetto”, costă 70 de cenți pentru rezidenți și 2 euro pentru nerezidenți, iar călătoria durează doar câteva minute. Deși scurtă, experiența oferă ocazia de a simți atmosfera autentică a unei plimbări cu gondola, fără a cheltui o mică avere.

Google și influencerii au schimbat jocul

Până nu demult, această opțiune era cunoscută doar de localnici. Însă Google Maps a început să recomande un traseu combinat pietonal și acvatic pentru a ajunge de la Piazzale Roma la San Marco, indicând gondola publică drept parte a rutei.

Influencerii din domeniul turismului au preluat imediat informația, iar rețelele sociale au amplificat-o, atrăgând sute de turiști dornici să profite de prețul mic.

Cozi, nemulțumiri și proteste

Creșterea bruscă a cererii a dus la formarea unor cozi lungi la punctele de îmbarcare, ceea ce a stârnit nemulțumirea localnicilor. Unii vorbesc despre o „nouă invazie” a turiștilor și cer măsuri pentru a proteja acest serviciu tradițional, conform presei din Italia.

În ciuda protestelor, autoritățile și gondolierii spun că rămâne un serviciu public, iar turiștii au același drept de a-l folosi ca și în cazul vaporașelor, unde biletul costă 9,50 euro.

Unde poți prinde gondola de 2 euro

Unul dintre cele mai populare puncte de trecere este în zona San Tomà, mai precis la Ca' Garzoni. Serviciul funcționează zilnic, între orele 8:30 și 18:00.

Pentru cei care doresc o plimbare mai lungă și mai romantică pe canalele Veneției, rămâne varianta gondolelor private, la prețuri între 80 și 120 de euro pentru jumătate de oră.

