Lista liderilor europeni care îl vor însoți pe Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că se va afla luni la Washington, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru o întrevedere cu liderul american Donald Trump la Casa Albă. Decizia vine într-un moment extrem de delicat pentru relațiile dintre Kiev și Washington, după eșecul răsunător al primei runde de discuții din februarie, când întâlnirea lui Zelenski cu Trump și senatorul JD Vance a fost catalogată drept „dezastruoasă”, tensionând sprijinul politic și militar american pentru Ucraina.

Von der Leyen a confirmat participarea printr-un mesaj pe contul său de X, precizând că înainte de vizita în Statele Unite îl va primi pe Zelenski la Bruxelles: „În această după-amiază, îl voi primi pe Volodimir Zelenski la Bruxelles. Împreună, vom participa la Coaliția de Voință ținută prin videoconferință. La cererea președintelui Zelenski, voi participa mâine la întâlnirea cu președintele Trump și alți lideri europeni de la Casa Albă.”

Anunțul ei a fost privit ca o mișcare strategică menită să întărească poziția Ucrainei în fața administrației Trump, care a adoptat o linie mai dură și mai sceptică în privința sprijinului acordat Kievului. Ursula von der Leyen nu va fi singura reprezentantă a Europei prezente la discuții.

Emmanuel Macron, Friedrich Merz, dar și Giorgia Meloni ar urma să fie alături de președintele Ucrainei la Casa Albă.

Potrivit surselor citate de Politico, și președintele Finlandei, Alexander Stubb, dar și secretarul general al NATO, Mark Rutte, ar urma să îl însoțească pe Zelenski la Washington, ceea ce transformă întâlnirea într-o adevărată demonstrație de unitate a Occidentului.

De ce liderii europeni vin cu Zelenski la Casa Albă?

Contextul este unul tensionat. Prima întrevedere oficială dintre Trump și Zelenski, la care a participat și JD Vance, aliatul republican de încredere al președintelui american, a fost percepută ca un eșec major. Potrivit diplomaților europeni, acel moment a dus la o „înghețare” a discuțiilor pe tema ajutorului militar, întârziind pentru luni de zile deciziile esențiale privind sprijinul acordat Ucrainei. Acum, JD Vance va fi din nou prezent în Biroul Oval, lucru care sporește îngrijorările aliaților europeni privind riscul repetării scenariului din februarie.

Liderii de la Bruxelles și din capitalele europene sunt hotărâți să nu lase ca Zelenski să fie pus singur în fața unei negocieri care ar putea înclina balanța în favoarea poziției dure a Washingtonului. De altfel, surse diplomatice citate de Politico au subliniat că obiectivul principal al vizitei este „evitarea unei noi ambuscade politice” care ar putea fragiliza sprijinul occidental pentru Ucraina într-o perioadă critică, când războiul cu Rusia intră într-un nou ciclu de escaladare.

Întâlnirea de luni de la Casa Albă este văzută ca un test de rezistență atât pentru relația SUA–Ucraina, cât și pentru solidaritatea transatlantică. Prin prezența Ursulei von der Leyen, a lui Mark Rutte și a lui Alexander Stubb, europenii transmit un semnal clar: Kievul nu va fi lăsat singur în fața presiunilor administrației Trump. În joc nu este doar sprijinul militar și financiar pentru Ucraina, ci și credibilitatea alianței occidentale într-un moment în care Rusia urmărește să exploateze orice fisură dintre Washington și Europa.

