Update/ India, declarație dură: "Operațiunea Sindoor este un act de dreptate!". Pakistanul condamnă acțiunile 'ilegale'

Comitetul de Securitate al Guvernului Pakistanului a respins acuzațiile Indiei privind prezența taberelor teroriste pe teritoriul său. A declarat că India a aprins un conflict în regiune și că responsabilitatea pentru consecințele acestuia revine Indiei. De asemenea, a cerut comunității internaționale să recunoască gravitatea acțiunilor ilegale și neprovocate ale Indiei. Comitetul a menționat că proiectul hidroenergetic Neelum-Jhelum a fost ținta unui atac deliberat, în încălcarea convențiilor internaționale.



Biroul Prim-Ministrului Pakistanului a anunțat că forțele armate ale țării au fost autorizate să răspundă corespunzător atacurilor guvernului de la New Delhi. De asemenea, a subliniat că acțiunile Indiei au pus în pericol avioanele comerciale ale țărilor din Golf, punând viețile a mii de oameni în pericol.

Forțele Aeriene ale Indiei au răzbunat miercuri, în zorii zilei, moartea a 26 de turiști nevinovați, lansând mai multe rachete asupra unor tabere teroriste situate în Kashmirul ocupat de Pakistan (PoK). După acest atac de tip „lovitură chirurgicală”, forțele de apărare indiene au susținut o conferință de presă în care secretarul apărării, Vikram Misri, comandorul de escadrilă Vyomika și colonelul Sofiya Kureshi au explicat acțiunea Indiei și câți teroriști au fost eliminați.

Conferința a început cu un scurt videoclip care arăta cruzimea cu care au fost uciși cei 26 de turiști, printre care se afla și un cetățean nepalez. Vikram Misri a declarat că responsabilitatea pentru atac a fost revendicată de TRF, o facțiune a grupării LeT (Lashkar-e-Taiba), desemnată organizație teroristă de către Organizația Națiunilor Unite.

Misri a subliniat că acest atac a fost condamnat de întreaga comunitate internațională, inclusiv de ONU, iar acțiunea de astăzi trebuie privită ca o măsură de apărare a cetățenilor Indiei. Atacul terorist din Pahalgam a fost orchestrat cu scopul de a destabiliza pacea și armonia din Jammu și Kashmir, dar și din întreaga Indie.

„Atacul din Pahalgam a fost menit să destabilizeze pacea în Kashmirul indian și în întreaga țară”, a declarat Misri. În replică, India a desfășurat o operațiune militară precisă, vizând infrastructura teroristă peste graniță. „Pakistanul rămâne un refugiu sigur pentru teroriști”, a adăugat el, reiterând poziția fermă a guvernului indian împotriva terorismului transfrontalier.

Centre de recrutare, baze de lansare a atacurilor, facilități de îndoctrinare și tabere de antrenament ale grupărilor teroriste

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate miercuri dimineață, colonelul Sofiya Qureshi a oferit detalii suplimentare despre „Operațiunea Sindoor”. Potrivit acesteia, operațiunea a avut ca scop distrugerea infrastructurii teroriste responsabile de atentat și a vizat nouă tabere teroriste situate în Pakistan și în regiunea administrată de Pakistan din Kashmir (PoK).

Colonelul Qureshi a precizat că țintele au inclus centre de recrutare, baze de lansare a atacurilor, facilități de îndoctrinare și tabere de antrenament ale grupărilor teroriste, în special cele asociate cu Lashkar-e-Taiba și Jaish-e-Mohammed. Pentru a minimiza victimele colaterale, India a utilizat arme de înaltă precizie, inclusiv rachete SCALP și bombe ghidate AASM Hammer, lansate de avioane Rafale. Operațiunea a durat aproximativ 23 de minute și a fost descrisă de oficialii indieni ca fiind „măsurată” și „ne-escalatorie”.

Oficialii indieni au declarat că nu vor răspunde la nicio întrebare din partea reporterilor.

În urma atacului, Pakistanul a raportat victime civile și a condamnat acțiunea ca fiind un „act de război”, promițând represalii. Tensiunile dintre cele două națiuni au escaladat, iar comunitatea internațională și-a exprimat îngrijorarea, conform Reuters.

Evoluția conflictului

Un purtător de cuvânt al armatei pakistaneze a transmis agenției Reuters că forțele sale au doborât cinci avioane de luptă indiene care ar fi pătruns în spațiul lor aerian.

Între timp, patru oficiali locali din Kashmirul indian au relatat, tot pentru Reuters, că în cursul nopții trei aeronave militare s-au prăbușit în zone diferite din regiunea Himalaya. Sursele au precizat că toți cei trei piloți au fost transportați la spital în urma incidentelor.

Granița de facto dintre cele două state, cunoscută sub numele de Linia de Control, a fost scena unor schimburi intense de artilerie și focuri de armă, armatele celor două țări angajându-se în confruntări directe în mai multe sectoare.

Conform autorităților pakistaneze, aceste atacuri au provocat decesul a opt persoane, alte 35 fiind rănite, iar două persoane sunt în continuare date dispărute.

Pe fondul tensiunilor militare, India a decis să închidă mai multe aeroporturi din zonele afectate, ceea ce a dus la anularea mai multor curse interne de către companiile aeriene Indigo și SpiceJet. Air India a anunțat devierea a două zboruri internaționale pentru a evita riscurile.

Companiile aviatice internaționale au reacționat prompt: Qatar Airways a suspendat temporar toate zborurile spre Pakistan, iar Pakistan International Airlines a redirecționat toate cursele către aeroportul din Karachi, suspendând totodată operațiunile la sol.

Guvernul provinciei Punjab din Pakistan a decretat stare de urgență, plasând spitalele și forțele de ordine în alertă totală. În capitala regională Muzaffarabad, situată în zona controlată de Pakistan din Kashmir, s-au înregistrat pene de curent cauzate de explozii.

În India, autoritățile au dispus închiderea școlilor în majoritatea zonelor din statul Jammu și Kashmir, ca măsură de precauție în fața riscurilor persistente din teren.

Tensiunile dintre India și Pakistan au rădăcini istorice adânci

Tensiunile dintre India și Pakistan au rădăcini istorice adânci, care se întind încă de la momentul partajării sângeroase a subcontinentului britanic în 1947. După obținerea independenței de la Imperiul Britanic, India și Pakistanul au devenit două state suverane, însă problema teritoriului Kashmir – o regiune majoritar musulmană, condusă de un maharajah hindus – a rămas nerezolvată. Refuzul acestuia de a se alătura Pakistanului a dus la primul război indo-pakistanez (1947-1948), în urma căruia regiunea a fost împărțită de facto în două: o parte controlată de India și alta de Pakistan (PoK – Pakistan-occupied Kashmir). De atunci, cele două state s-au confruntat în alte două războaie directe (1965 și 1971), precum și într-un conflict major în 1999, cunoscut sub numele de Războiul din Kargil.

Pe lângă conflictele convenționale, rivalitatea India–Pakistan a fost alimentată și de aspectul nuclear: ambele state dețin arme atomice, testate oficial în anii ’90 (India în 1998, Pakistan imediat după). Acest echilibru fragil de descurajare reciprocă a contribuit la evitarea unui război total, însă nu a împiedicat numeroase ciocniri la scară redusă, atentate și atacuri transfrontaliere. În special India acuză Pakistanul că permite și sprijină grupările teroriste care operează în Kashmir, cum ar fi Lashkar-e-Taiba și Jaish-e-Mohammed, responsabile de atacuri devastatoare precum cel din Mumbai, în 2008, soldat cu 166 de morți.

Incidentul din Pahalgam și răspunsul militar al Indiei prin „Operațiunea Sindoor” se înscriu în această dinamică tensionată. De fiecare dată când India a fost lovită de atacuri asupra civililor, răspunsul său a fost nu doar o măsură de securitate, ci și un mesaj politic: că nu va mai tolera folosirea terorismului ca instrument strategic de către vecinul său. Din perspectiva guvernului de la New Delhi, fiecare intervenție asupra taberelor teroriste din PoK este o formă de legitimă apărare în fața unui pericol sistemic, conform "India, Pakistan and the Kashmir Dispute: On Regional Conflict and Its Resolution" de Robert G. Wirsing, publicată de St. Martin’s Press (New York, 1994).

