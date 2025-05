India a lansat „Operațiunea Sindoor” în Pakistan / Update: Schimb intens de focuri la graniță / Prima reacție a lui Trump / video

Update 7: Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți după-amiază că recentele atacuri indiene împotriva unor ținte din Pakistan și din Kashmir-ul controlat de Pakistan sunt o „rușine.”

Vorbind cu jurnaliștii la Casa Albă, Trump a spus că abia a auzit despre intensificarea ostilităților care au avut loc în ultimele ore.

Update 6: Schimb intens de focuri între trupele Indiei și Pakistanului în trei locații de-a lungul frontierei din Kashmir, potrivit poliției și martorilor.

Update 5: Ministrul Apărării din Pakistan a precizat pentru GEO că afirmatia Indiei despre „lovirea taberelor teroriste este falsă”. Atacul a fost lansat de forțele aeriene indiene.

Update 4: Purtătorul de cuvânt al armatei pakistaneze a declarat pentru GEO că cel puțin două moschei au fost lovite în atacul indian. De asemenea, acesta a precizat că atacul Pakistanului e în desfășurare.

Cel puțin trei morți și 12 răniți în evaluarea inițială a pagubelor. Cinci locații au fost lovite, inclusiv Muridke.

Pakistanul a mai precizat că toate țintele lovite de India sunt locații civile, nu tabere de militanți, inclusiv două moschei.

Update 3: Au apărut primele imagini din Pakistan, după atacul Indiei.

???? #BREAKING : India has just launched a missile strike on Pakistan Pakistan vows to retaliate It’s a full-on war now. pic.twitter.com/b04D1t1K2V

We want more.



Visuals from Pakistan Occupied Kashmir which will be soon ours. pic.twitter.com/12fUbyFsLS