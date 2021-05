Unghiile își schimbă aspectul după COVID-19

Un semn al unei infecții cu COVID-19 vindecate poate apărea pe unghii, precizează cercetătorii britanici, conform The Sun. Unghiile striate, pe care cresc linii fine și adâncite în relieful unghiei, pot fi un semn al unei infecții.

„Unghiile tale arată diferit? Unghiile COVID apar mai ales după ce unghiile se refac în urma unei infecții, iar creșterea este reluată, creând o linie. Poate apărea fără iritații ale pielii și este inofensivă”, a scris Tim Spector, cercetător, pe Twitter.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc