Ungaria îl susține pe Klaus Iohannis: Ne bucurăm că în sfârşit avem un candidat din Europa Centrală pentru şefia NATO

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat vineri că Europa Centrală are în sfârșit un candidat pentru funcția de secretar general al NATO, într-un moment în care guvernul de la Budapesta respinge vehement candidatura olandezului Mark Rutte.

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a exprimat vineri, la Sfântu Gheorghe, satisfacția că Europa Centrală are în sfârșit un candidat pentru funcția de secretar general al NATO. El a subliniat că guvernul de la Budapesta nu va susține candidatura olandezului Mark Rutte pentru această poziție. Acesta a declarat:

"Consider că rezultatul alegerii secretarului general al NATO este la fel de imprevizibil precum rezultatul unei trageri la sorți. Pot afirma două lucruri referitor la poziția Ungariei. Cu siguranță, nu vom susține candidatura lui Mark Rutte. Nu-l vom sprijini! Cum am putea să sprijinim un om care anterior a afirmat că Ungaria trebuie să fie pusă în genunchi? Într-o alianță precum NATO, în care încrederea reciprocă este fundamentală pentru că, în caz de atac, toți membrii trebuie să se apere reciproc, nu putem susține un individ care dorește să ne umilească. Cum am putea avea încredere? Prin urmare, Mark Rutte nu poate conta pe sprijinul Ungariei. În același timp, ne bucurăm că în sfârșit avem un candidat din Europa Centrală. NATO nu a avut niciodată anterior un candidat din această regiune, iar acest lucru este un semn pozitiv. Ce rezultat va avea această candidatură, încă rămâne de văzut", a declarat Peter Szijjarto, conform traducerii oficiale.

În cursul după-amiezii de vineri, oficialul ungar va participa la evenimentele organizate la Sfântu Gheorghe cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni.

Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat în această săptămână că o să candideze pentru funcția de secretar general al NATO, încercând să atragă sprijin din partea statelor de primă linie care se simt nedreptățite de nivelul consultărilor prealabile înainte ca Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania să-și anunțe sprijinul pentru Rutte. Până acum nicio altă țară în afară de Ungaria nu și-a arătat sprijinul față de candidatura lui Klaus Iohannis. Totuși șeful diplomației din Letonia este reticent pentru alegerea lui Rutte și cere un proces mai transparent în alegerea noului secretar general NATO.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News