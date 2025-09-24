€ 5.0774
Data publicării: 10:10 24 Sep 2025

Un pediatru român intervine în scandalul Paracetamolului. Mesaj pentru „părerologi”: O să vă pună viața în pericol!

Autor: Doinița Manic
scandal paracetamol mihai craiu Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Medicul pediatru Mihai Craiu intervine în scandalul Paracetamolului, generat de recentele declarații ale președintelui american Donald Trump.

Medicul pediatru Mihai Craiu trage un semnal de alarmă după valul de comentarii pe tema autismului. Într-o postare publică, doctorul vorbește despre greutatea pe care o duc familiile copiilor cu autism și atrage atenția că discuțiile din spațiul public ar trebui purtate cu mai mult respect și responsabilitate. Acesta explică de ce teoriile conspiraționiste legate de vaccinuri sau paracetamol nu au nicio bază științifică și prezintă, pe scurt, mecanismele complexe implicate în apariția tulburărilor de spectru autist.

„Despre povara familiilor care îngrijesc copii cu autism se cade să vorbim cu mai mult respect și smerenie. Să discutăm doar despre cele cunoscute sau care ar putea ajuta pe cineva în viitor.

Este îngrijorător și indecent spectacolul ultimelor 24 de ore, având comentarii pline de ură sau care frizează ridicolul prin nivelul extrem de mare de ignoranță asupra problemei.

Dr. Mihai Craiu: Tot acest cult pentru pseudoștiință și „părerologie” o să vă pună viața în pericol!

 

Așa facem noi, cei de acum... Ne dăm agresiv cu părerea, respingând violent (da, și vorbele au astfel de efecte!) orice afirmație care nu ne validează opinia.

Oameni buni, tot acest cult pentru pseudoștiință și „părerologie” o să vă pună viața în pericol! A voastră și a celor dragi.

Dacă nu înțelegeți că știința medicală este foarte complexă și la acest moment are încă unele necunoscute, atunci veți lua decizii greșite.

Revin cu întrebarea de ieri... Dacă autismul este produs de ceva UNIC (vaccin sau paracetamol, etc) administrat înainte, sau după naștere, cum se explică faptul că în lumea asta mare, din 4 copii atipici 3 sunt băieți și doar un astfel de copil cu autism este fată??

Explicația e complexă dar în esență zice că:

  1. Trebuie să existe niște mutații genetice la copilul nenăscut (moștenite din familie sau de-novo). 

  2. Trebuie să aibă loc, în timpul sarcinii sau după naștere, un proces care acționează ca un factor declanșator al unor mecanisme imune sau inflamatorii, mecanisme care să activeze genele anormale sau care să oprească genele protectoare.

  3. Știm că factori precum deficitul de vitamină D la mamă, expunerea femeii gravide la poluare atmosferică (masă particulată PM2.5) sau la unele substanțe chimice (valproat de sodiu, bisfenol A), vârsta înaintată a părinților sau obezitatea mamei cresc riscul de activare a unor gene anormaleuteți da liniștiți paracetamol copilului căci nu acesta este macazul care deraiază creierul către TSA”

Fenomenul se cheamă epigenetică și vrea să spună că o acțiune greșită la un anumit moment al dezvoltării creierului fătului poate trimite copilul „pe alt drum”.

"Puteți da liniștiți paracetamol copilului căci nu acesta este macazul care deraiază creierul către TSA"

 

Factorii aceștia multipli funcționează ca un macaz, care schimbă direcția pe care merge trenul... creierului acelui copil.

Dar, cum spuneam, pentru a apărea accidentul, numit tulburare de spectru autist, nu ajunge doar un macaz... Trebuie să fie și trenul plin de material exploziv (gene de susceptibilitate, cu funcție anormală). 

CONCLUZIA – puteți da liniștiți paracetamol copilului căci nu acesta este macazul care deraiază creierul către TSA”, a scris medicul pe pagina sa de Facebook.

