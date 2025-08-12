Un grup de români de la Untold a ajuns viral datorită tricourilor de fotbal „neobișnuite”. Reacția surpriză a unui fost star al naționalei României

Un grup de opt tineri români a stârnit valuri de râsete și a devenit viral pe TikTok în mai puțin de 24 de ore, după ce au apărut la festivalul Untold îmbrăcați în tricouri de fotbal cu nume fictive, inspirate din meme-uri populare de pe internet.

Deși numele inscripționate pe tricouri păreau, la prima vedere, nume străine de fotbaliști reali, ele ascundeau jocuri de cuvinte și referințe amuzante pe care tinerii conectați la trenduri online le-au recunoscut imediat.

Câteva exemple care au atras atenția au fost „Fesseling”, „Cătălin Dicu” sau „Ceszlo Boz” - toate inspirate din meme-uri care circulă pe rețelele sociale.

„A fost o surpriză pregătită pentru băieții din grup, inspirată de emisiunea domnilor Stucan și Prunea. Ne-am dorit să aducem un zâmbet pe buzele celor din jur, însă nu ne-am așteptat ca atât de mulți oameni să își dorească să facă poze și filmulețe cu noi la festival. Și mai neașteptat a fost TikTok-ul, unde inclusiv dl. Prunea ne-a lăsat un comentariu”, a declarat Andrei, „căpitanul echipei” în exclusivitate pentru DCNEWS.

Succes fulgerător pe TikTok

Clipul în care băieții defilau la Untold cu tricourile lor inedite a adunat în mai puțin de o zi peste 338.000 de vizualizări și 26.000 de aprecieri. Reacțiile nu s-au lăsat așteptate: sute de comentarii au apărut sub postare, multe dintre ele amuzate de idee și de creativitatea grupului.

„Hai noroc băieții, mai aveți loc în echipă și pentru mine?”, a comentat o persoană a cărui tag pe TikTok, „Yakuku kugura”, se potrivea grupului.

Intervenția surpriză a lui Florin Prunea

Momentul a devenit și mai savuros când Florin Prunea, fostul portar al naționalei României, a lăsat un comentariu plin de umor: „Anul ăsta vă luptați la retrogradare”.

Creatorul postării nu a ratat ocazia să continue gluma și i-a răspuns cu o ofertă „tentată”: „Avem nevoie de un antrenor de portari, sunteți interesat?”

Mulți utilizatori s-au declarat încântați nu doar de originalitatea tricourilor, ci și de faptul că însuși Prunea a intrat în joc. Un comentariu care a strâns numeroase reacții a rezumat entuziasmul publicului: „A comentat regele.”

