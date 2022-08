Un francez cu afaceri imobiliare: Când aud de România, eu văd soarele! Fază tare povestită de medicul Emilian Popovici

”La începutul anilor 90’ cu situația de atunci care era mult mai proastă decât cea de acum, am cunoscut un francez pe nume Max care era arhitect și se ocupa cu afaceri imobiliare pe Coasta de Azur. Avea la poalele Alpilor o casă mare și deschisă permanent pentru prieteni. Și Max a venit cum spuneam în România la începutul anilor 90 să-și sărbătorească ziua de naștere. De ce?

Aveam să aflu câteva zile mai târziu…Pe banii lui evident, i-am organizat ziua de naștere la un restaurant și la masă au fost invitati prieteni, cunoștințe, toți oameni de calitate. Și a venit momentul ca sărbătoritul să spună cateva cuvinte.

Și Max,francezul, a spus : “De ce iubesc eu România ? Când aud vorbindu-se de România eu văd soarele! De ce ? Pentru că în timpul războiului eu cu părinții și frații mei trăiam intr-o zona ocupată a țării mele și eram privați de cele necesare. România, deși lupta alături de armata germană, trimitea pe ascuns ajutoare Franței și între ajutoarele trimise erau și alimentele. Astfel, ori de câte ori ronțăiam o napolitană, o bucățică de ciocolată sau un biscuite seara in pat, știam că acestea vin din țara aceea minunată numită România ! Și tot așa când mama punea sticla de ulei pe masă, vedeam floarea soarelui pe etichetă și știind că și acesta vine tot din acea țară minunată, soarele mi-a rămas legat în minte de numele ei“, se încheie postarea doctorului Emilian Popovici, pe Facebook.

Omenirea nu s-a dovedit capabilă să abordeze pandemia ca pe o manifestare globală

Medicul Damian Emilian Popovici este vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Conferențiar universitar, Popovici lucrează la Centrul Regional de Sănătate Publică Timișoara și este șeful Departamentului de Epidemiologie al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara. Conf. univ. dr. Emilian Popovici s-a implicat în lupta cu COVID-19 atât prin munca sa de la spital, cât și prin efortul de comunicare și educare a publicului, în aceastăp perioadă.

Ultima postare pe tema COVID-19 este din data de 10 august:

”Voi continua să vă informez asupra aspectelor pe care le consider importante în ce privește infecția cu SARS CoV 2 ! Nu am probleme în a vorbi despre măsuri, vaccinare sau orice alt subiect care deranjează pe unii, tot așa cum nu am rețineri în a vă prezenta problemele exact asa cum sunt fără nici un fel de “cosmetizări” sau artificii circumstanțiale.

Am spus în urmă cu destulă vreme că din păcate omenirea nu s-a dovedit integral capabilă să abordeze pandemia ca pe o manifestare globală, ci mai degrabă ca pe una regională. Asadar o abordare pe regiuni mari, dar care finalmente este una regională. Și ca o consecință a acestui fapt avem o parte din lume cu măsuri și vaccinare și o altă parte (zone întinse din Africa, Asia etc.) fără măsuri și fără vaccinare. Și uite așa cei cu măsuri și cu vaccinare se confruntă periodic cu noi variante sau subvariante apărute preponderent în zonele fără măsuri și fără vaccinare sau cu acoperiri reduse în aceste privințe.

Dr Van Kerkhove responsabil tehnic al OMS în problema SARS CoV 2 a vorbit zilele trecute despre posibilitatea ca după epuizarea literelor alfabetului grecesc, următoarele variante ale virusului sa fie numite după constelațiile stelare.

Ce sugerează această declarație, decât că pe fondul celor prezentate anterior ne vom confrunta cu noi variante sau subvariante virale și că de voie sau de nevoie va trebui să ne obișnuim cu această idee și mai ales va trebui să ne obișnuim să ne protejăm sănătatea și viața în funcție de cum vor evolua lucrurile, fără a mai aștepta ca sa facem ce este bine de făcut pentru propria noastră sănătate, numai după ce primim “indicații prețioase”.

De acum stim ce avem de făcut, astfel încât mai trebuie doar să fim receptivi la informația primită de la oamenii recomandați de o solidă experiență profesională și să ne trăim viața cât mai aproape de normal și cât mai bine posibil ! Să auzim de mai bine!”.

