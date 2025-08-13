Un fost majordom regal dezvăluie „cea mai mare îngrijorare” a Familiei Regale în privința lui Harry și Meghan

Un fost majordom regal a vorbit despre ceea ce consideră a fi „cea mai mare îngrijorare” a Familiei Regale în legătură cu acordul dintre Prințul Harry și Meghan Markle și Netflix. Declarația vine după ce Ducele și Ducesa de Sussex au anunțat că își vor prelungi contractul profitabil cu gigantul de streaming, într-o înțelegere descrisă drept un „acord pe mai mulți ani, cu drept de primă opțiune”, scrie Mirror.

În acest nou parteneriat, Netflix poate aproba sau respinge orice proiect înainte ca altcineva să aibă acces la el – un aranjament pe care New York Times l-a descris drept un „acord cu drept de primă opțiune” cu cuplul, care are acum „mai multe opțiuni”, dar „mai puține investiții” din partea companiei. Este de așteptat ca membrii Familiei Regale să fie prudenți cu privire la viitoarele proiecte TV și cinematografice conduse de Harry și Meghan.

Care este „cea mai mare îngrijorare” a Familiei Regale

Totuși, Grant Harrold, care a lucrat ca majordom pentru Regele Charles, crede că de data aceasta există mai puține motive de îngrijorare. El sugerează că Harry și Meghan vor fi „mai atenți” să nu provoace „alte supărări”, dar există un lucru pe care Familia Regală nu și-ar dori să îl vadă din nou.

„Cred că vor începe să fie mai atenți să nu mai provoace supărări pe măsură ce își dezvoltă viitoarele afaceri. Dacă vor provoca și mai multe daune prin aceste programe, asta va afecta orice încercare în curs de a reconstrui relațiile. Cred că Familia Regală a trecut deja peste asta. Nu cred că vor fi surprinși sau dezamăgiți, pentru că s-au obișnuit ca ei să facă ce vor. Cea mai mare îngrijorare a lor va fi apariția unui nou documentar-confesiune despre conflictele cu familia”, a spus Grant.

În cadrul primei înțelegeri, semnate acum cinci ani, Ducii de Sussex – care s-au retras din îndatoririle regale pentru o nouă viață în California, în 2020 – au obținut un contract impresionant, estimat la peste 100 de milioane de dolari.

Ce spune Meghan despre acest parteneriat

Anunțând noul acord luni, Meghan a spus: „Suntem mândri să ne extindem parteneriatul cu Netflix și să ne lărgim colaborarea pentru a include și brandul As ever. Eu și soțul meu suntem inspirați de partenerii noștri, care lucrează îndeaproape cu noi și cu echipa noastră Archewell Productions, pentru a crea conținut atent realizat, din diferite genuri, care să rezoneze la nivel global și să celebreze viziunea noastră comună.

Acordul vine înaintea premierei grandioase a sezonului doi din "With Love, Meghan", care va fi difuzat luna aceasta. În cel mai nou capitol al programului său de lifestyle, Ducesa va apărea pe ecrane într-un sezon „amuzant și emoționant”.

Emisiunea promite „bucătari celebri, artiști talentați și prieteni îndrăgiți”, care vor participa la „aventuri practice”, pline de „râsete și descoperiri”.

Ca parte a primei înțelegeri cu Netflix, Harry și Meghan au produs o serie de programe, de la seriale ficționale la producții de lifestyle, inclusiv Polo, Heart of Invictus, Harry and Meghan și Live to Lead. Documentarul Harry and Meghan a fost un succes fenomenal, strângând 23,4 milioane de vizualizări la lansarea din decembrie 2022. Popularitatea sa a fost atât de mare încât a devenit cel mai vizionat documentar în primele patru zile de la lansare.

