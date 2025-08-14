Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său

Un agricultor din Columbia a dat peste o avere fabuloasă, presupus ascunsă de temutul Pablo Escobar, în timp ce săpa un șanț pe proprietatea sa.

Josè Mariena Cartolos, un fermier columbian, a avut parte de o surpriză uriașă în timp ce lucra pe terenul său. În timp ce săpa un șanț pentru irigații, acesta a lovit cu lopata un container albastru, iar la o privire mai atentă a descoperit și altele. În interior, se aflau teancuri de bancnote de 100 de dolari, care, potrivit rapoartelor, însumau aproximativ 600 de milioane de dolari, conform Ladbible.

Acești bani ar fi fost îngropați chiar de „regele drogurilor” Pablo Escobar, cunoscut pentru obiceiul de a ascunde sume colosale în diverse locuri din Columbia. Averea sa, estimată la 30 de miliarde de dolari, era dispersată în ascunzători secrete pentru a fi folosită ca fond de rezervă.

Contextul descoperirii

Cartolos primise o subvenție de 3.000 de dolari din partea guvernului columbian pentru a dezvolta o plantație de ulei de palmier pe terenul său. În timpul lucrărilor, lopata sa a atins primul container, declanșând o serie de descoperiri care aveau să atragă atenția întregii țări.

Dincolo de suma impresionantă, povestea amintește și de alte relicve lăsate în urmă de Escobar, cum ar fi un avion abandonat, prăbușit în timp ce transporta droguri.

De la comoară personală la bani confiscați

Fermierul a alertat autoritățile, iar acestea au confiscat întreaga sumă, care ulterior ar fi fost folosită pentru programe sociale și economice. Povestea, relatată inclusiv de MTV Lebanon, a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare, unde opiniile au fost împărțite.

Unii utilizatori au apreciat onestitatea lui Cartolos, considerând că era singura alegere sigură, având în vedere originea sumelor. Alții, însă, au glumit pe seama deciziei sale, spunând că, în locul lui, ar fi păstrat banii și ar fi dispărut.

Reacții virale pe internet

Comentariile online au variat de la ironie la realism dur.

„Nu aș fi spus niciun cuvânt. Aș fi încărcat totul și aș fi plecat”, scrie o persoană.

„Tipul a câștigat la loterie și a zis ‘nu, mulțumesc’”, mai adaugă cineva.

Alții au atras atenția că deținerea unei asemenea sume de bani ilegali ar fi imposibil de gestionat fără a atrage probleme serioase, mai ales din partea foștilor complici ai lui Escobar.

O poveste greu de crezut, dar posibilă

Deși există sceptici care pun la îndoială veridicitatea întregii întâmplări, mulți cred că scenariul este plauzibil, având în vedere istoricul lui Pablo Escobar și numeroasele ascunzători confirmate de-a lungul timpului.

Povestea lui Josè Mariena Cartolos rămâne un exemplu despre cum o zi obișnuită de muncă se poate transforma într-o aventură demnă de un film, dar și despre cum unele comori nu pot fi păstrate.

