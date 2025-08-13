Un deținut a evadat din ambulanța care îl ducea la penitenciar. În ce zonă a fugit

Data publicării:

Autor: Ioan-Radu Gava
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Un deținut a evadat dintr-o ambulanță.

Un deținut în vârstă de 58 de ani a evadat pe Autostrada 7 (A7) în timp ce se afla într-o ambulanță. Acesta era transportat către Penitenciarul Jilava și a reușit să scape din mașină și să fugă într-un lan de porumb.

Autoritățile spun că acesta nu are unde să fugă și cel mai probabil va fi prins.

IPJ Bacău au fost sesizat de către lucrători din cadrul ANP despre faptul că, în timp ce se deplasau cu o ambulanță către penitenciarul Jilava cu un deținut (58 de ani), pe A7 (centura mun. Bacău), acesta a sărit pe geamul autoturismului în timp ce staționau în coloană.

