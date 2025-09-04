Un copil, răpit din București de sub ochii mamei, a fost dus în Italia de tatăl său, fost militar american. Operațiunea l-a costat 40.000 de euro

Un fost soldat american este acuzat că și-a răpit copilul de 6 ani din București și l-a dus în Italia printr-o operațiune de 40.000 de euro. Părinții se contrazic asupra dreptului legal de custodie.

Un fost militar american a pus la cale, cu resurse considerabile, o acțiune spectaculoasă pentru a-și răpi copilul de șase ani din România și a-l duce în Italia. Mama băiatului, de origine română, afirmă că cel mic a fost răpit sub proprii ochi, în timp ce tatăl insistă că întreaga operațiune a fost perfect legală, sprijinită de o decizie judecătorească.

O înregistrare de pe camerele de supraveghere, difuzată de presa italiană, surprinde momentul tensionat. Tatăl își ia copilul în brațe și fuge, mama alergând după el. Potrivit relatărilor publicate de Corriere della Sera, bărbatul ar fi planificat minuțios întreaga acțiune, apelând la un veteran britanic cu experiență în recuperarea copiilor din străinătate, la detectivi particulari și chiar la un instructor de zbor. Nota de plată: aproximativ 40.000 de euro.

Planul a inclus transportul băiatului cu mașina până în Bulgaria, de unde a fost urcat într-un avion privat și dus în Italia. Din acel moment, copilul trăiește acolo, alături de tatăl său și partenera acestuia.

Mama susține că a revenit în România împreună cu fiul din cauza dificultăților financiare. Ea amintește că o instanță italiană stabilise inițial ca minorul să rămână în grija sa, în locuința familială, de unde ulterior a fost evacuată.

În schimb, tatăl invocă o altă hotărâre judecătorească, prin care custodia i-ar fi fost acordată exclusiv lui. Conform acestei decizii, mama ar fi avut dreptul doar la convorbiri video și la o întâlnire săptămânală cu copilul, supravegheată de asistenți sociali, potrivit Corriere della Sera.

