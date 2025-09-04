Data publicării:

Mark Zuckerberg și Bill Gates vor cina cu Donald Trump în Grădina Trandafirilor. Cine a mai fost invitat

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Mark Zuckerberg, Tim Cook, Bill Gates și Sam Altman au fost invitați la Casa Albă de către Donald Trump.

Președintele Donald Trump îi va găzdui joi pe liderii din tehnologie la o cină în Grădina Trandafirilor. Acesta este primul eveniment organizat în spațiul recent renovat.

Lista invitaților la evenimentul de joi ar urma să îi includă pe Mark Zuckerberg - CEO Meta, Tim Cook - CEO Apple, Bill Gates - cofondator Microsoft, și Sam Altman - CEO OpenAI, potrivit unui oficial al Casei Albe.

O sursă apropiată a declarat pentru CNN că planurile pentru cină s-au concretizat rapid, evenimentul având loc în aceeași zi în care prima doamnă, Melania Trump, va organiza la Casa Albă un rar eveniment public dedicat Inteligenței Artificiale.

"Cel mai exclusivist loc din Washington"

 

CEO-ul Google și al companiei-mamă, Alphabet, Sundar Pichai, este programat să vorbească la evenimentul primei doamne din cursul după-amiezii și apoi să participe la cina din Grădina Trandafirilor.

„Clubul Grădinii Trandafirilor de la Casa Albă este cel mai exclusivist loc din Washington, sau poate chiar din lume. Președintele așteaptă cu nerăbdare să îi primească pe liderii din afaceri, politică și tehnologie la această cină și la multe altele care vor urma pe noua și frumoasa terasă a Grădinii Trandafirilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle.

Ce renovări s-au făcut

 

Publicația The Hill a relatat prima despre planurile președintelui american. Trump le spusese consilierilor săi, cu câteva săptămâni în urmă, că își dorește o mare inaugurare a Grădinii Trandafirilor într-o zi senină și frumoasă.

Grădina Trandafirilor a fost curățată de iarbă și pavată cu piatră, într-o încercare de a replica terasa de la Mar-a-Lago, unde Trump ia masa în aer liber în weekendurile petrecute departe de Washington. Vara aceasta, președintele SUA a urmărit frecvent lucrările muncitorilor îmbrăcați în tricouri portocalii care smulgeau iarba și consolidau terenul, invitându-i la un moment dat în Biroul Oval pentru o fotografie.

În ultimele zile, CNN a surprins instalarea și testarea unor noi sisteme de iluminat pe acoperișul aripii de vest, orientate spre Grădina Trandafirilor.

De asemenea, din Grădina Trandafirilor s-a auzit constant o coloană sonoră, redată prin noile boxe instalate. Printre melodiile difuzate recent s-au numărat „She’s Always a Woman” de Billy Joel, „Goodbye Yellow Brick Road” de Elton John și „In My Life” de The Beatles.

