Un bărbat a murit „sufocat” după ce soția sa obeză a căzut peste el

Un bărbat a murit „sufocat” după ce soția sa obeză s-a împiedicat, a căzut peste el și nu a mai reușit să se ridice.

Sfârșit tragic pentru un bărbat din Portugalia. Acesta a murit „sufocat” după ce soția sa, despre care se spune că era obeză, s-a împiedicat, a căzut peste el și nu a mai reușit să se ridice, scrie Daily Mail.

Victima, în vârstă de 59 de ani, care a fost descrisă de presa locală ca având o constituție firavă, a murit în locuința sa din cartierul rezidențial Campanhã, la periferia orașului Porto.

Soția lui, mai mare cu un an și cu o greutate de peste 100 de kilograme, s-ar fi împiedicat în timp ce se ridica din pat pentru a ajunge lângă partenerul ei, care se afla întins pe podea lângă pat.

Vecinii au încercat să îl salveze pe bărbat

Vecinii, alertați de țipetele femeii după ce aceasta a rămas blocată între pat și peretele casei, ar fi sărit în ajutor în primele ore ale dimineții de luni. Aceștia au reușit să o ridice de pe bărbat, dar el era deja inconștient când au sosit pompierii și paramedicii. Din păcate, eforturile salvatorilor de a-l resuscita după ce a intrat în stop cardiac nu au avut succes.

Greutatea femeii ar fi jucat un rol esențial în incapacitatea acesteia de a se ridica după ce a rămas prinsă.

Nu este clar cât cântărea exact, însă în presa locală a fost descrisă drept „obeză”. Cotidianul portughez Correio da Manhã scrie că cinci bărbați au fost necesari pentru a o ridica de pe partenerul ei. Polițiștii au investigat cazul, dar au exclus varianta unei infracțiuni, concluzionând că a fost un accident nefericit.

O sursă apropiată anchetei a declarat: „A fost încadrat drept asfixie accidentală. Este, evident, o moarte foarte neobișnuită, dar nu a existat intenție criminală. Totul s-a întâmplat după ce femeia s-a împiedicat în timp ce se ridica din pat și încerca să se apropie de soțul ei, care se afla întins pe podea”.

Partenera bărbatului decedat a primit sprijin psihologic pentru a face față traumei. Potrivit presei portugheze, cei doi trăiau împreună de mai mulți ani ca soț și soție, deși nu erau căsătoriți oficial.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News