Un bărbat a murit „sufocat” după ce soția sa obeză a căzut peste el

Un bărbat a murit „sufocat” după ce soția sa obeză s-a împiedicat, a căzut peste el și nu a mai reușit să se ridice.

Sfârșit tragic pentru un bărbat din Portugalia. Acesta a murit „sufocat” după ce soția sa, despre care se spune că era obeză, s-a împiedicat, a căzut peste el și nu a mai reușit să se ridice, scrie Daily Mail.

Victima, în vârstă de 59 de ani, care a fost descrisă de presa locală ca având o constituție firavă, a murit în locuința sa din cartierul rezidențial Campanhã, la periferia orașului Porto.

Soția lui, mai mare cu un an și cu o greutate de peste 100 de kilograme, s-ar fi împiedicat în timp ce se ridica din pat pentru a ajunge lângă partenerul ei, care se afla întins pe podea lângă pat.

Vecinii au încercat să îl salveze pe bărbat

 

Vecinii, alertați de țipetele femeii după ce aceasta a rămas blocată între pat și peretele casei, ar fi sărit în ajutor în primele ore ale dimineții de luni. Aceștia au reușit să o ridice de pe bărbat, dar el era deja inconștient când au sosit pompierii și paramedicii. Din păcate, eforturile salvatorilor de a-l resuscita după ce a intrat în stop cardiac nu au avut succes.

Greutatea femeii ar fi jucat un rol esențial în incapacitatea acesteia de a se ridica după ce a rămas prinsă.

Nu este clar cât cântărea exact, însă în presa locală a fost descrisă drept „obeză”. Cotidianul portughez Correio da Manhã scrie că cinci bărbați au fost necesari pentru a o ridica de pe partenerul ei. Polițiștii au investigat cazul, dar au exclus varianta unei infracțiuni, concluzionând că a fost un accident nefericit.

O sursă apropiată anchetei a declarat: „A fost încadrat drept asfixie accidentală. Este, evident, o moarte foarte neobișnuită, dar nu a existat intenție criminală. Totul s-a întâmplat după ce femeia s-a împiedicat în timp ce se ridica din pat și încerca să se apropie de soțul ei, care se afla întins pe podea”.

Partenera bărbatului decedat a primit sprijin psihologic pentru a face față traumei. Potrivit presei portugheze, cei doi trăiau împreună de mai mulți ani ca soț și soție, deși nu erau căsătoriți oficial.

