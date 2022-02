Un apartament de şapte metri pătraţi din Londra a fost scos la vânzare pentru 50.000 de lire

Cel mai mic apartament din Londra a fost scos la vânzare pentru 50.000 de lire, proprietatea având doar şapte metri pătraţi, suficienţi pentru un pat, un cuptor cu microunde, chiuvetă, toaletă, duş şi câteva rafturi, informează The Guardian.

Amplasat în zona de Est a Londrei, acesta este considerat a fi cel mai mic apartament care a fost scos pe piaţă în capitala Marii Britanii. Preţul de pornire a licitaţiei a fost stabilit la 50.000 de lire sterline dar se aşteaptă ca preţul final să fie mult mai mare deoarece apartamentul a fost cumpărat pentru 103.500 de lire sterline în luna mai 2017.



Acest apartament este un exemplu a ceea ce experţii numesc un fenomen al caselor mici, alimentat de creşterea chiriilor şi preţurilor proprietăţilor imobiliare. Microapartamentele devin din ce în ce mai căutate şi din ce în ce mai mici, susţin experţii.



În cazul celui din Londra, spaţiul a fost maximizat prin amplasarea patului deasupra spaţiului de depozitare. Există şi o masă pliabilă pentru mâncat şi lucru. Toaleta şi duşul sunt într-o cameră separată.

VEZI ȘI: Retailerii europeni negociază din greu reduceri de prețuri cu giganții alimentari



Proprietarul şi-a recuperat investiţia prin faptul că a perceput o chirie de 800 de lire pe lună.



Stuart Collar-Brown, directorul firmei My Auction, care va intermedia vânzarea apartamentului de şapte metri pătraţi spune că deşi acesta este cel mai ieftin apartament pe o rază de 16 kilometri, se aşteaptă ca acela care îl va cumpăra să fie un investitor şi nu cineva care îşi cumpără primul apartament, deoarece băncile nu acordă credite pentru proprietăţi mai mici de 30 de metri pătraţi.



În 2019, un apartament cu o suprafaţă de nouă metri părtaţi din Hackney, un cartier din nord-estul Londrei, a fost scos pe piaţă pentru 130.000 de lire. Agenţia imobiliară Wild & Co spune că a primit două oferte, ambele sub preţul cerut, şi a avut nevoie de 28 de vizualizări pentru a găsi un chiriaş dispus să plătească 600 de lire sterline pe lună.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News