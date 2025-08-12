Ultimele informații despre incendiile de vegetație din Turcia

Pompierii turci au reușit marți să țină sub control mai multe incendii de vegetație care au devastat regiuni întinse din Turcia, inclusiv un foc de mari proporții din provincia nord-vestică Canakkale, ce a forțat sute de persoane să își părăsească locuințele.

Atât aeroportul din Canakkale, cât și strâmtoarea Dardanele, care leagă Marea Egee de Marea Marmara, au fost închise temporar luni, din cauza incendiilor puternice și a fumului dens, conform Reuters.

Potrivit autorităților, incendiile din provincia Canakkale, din partea sudică a strâmtorii Dardanele, precum și cele din provincia vestică Izmir, au fost complet aduse sub control. Ministrul Agriculturii și Silviculturii, Ibrahim Yumakli, a transmis marți, într-o postare pe platforma X, că echipele de intervenție au reușit să stabilizeze situația.



Mărturii din mijlocul dezastrului

Printre cei afectați de incendiul din Canakkale se numără și Tugbagul Altan Gulgun, o femeie de 40 de ani, care a povestit cum ea și familia sa au fost nevoiți să își părăsească locuința în doar câteva minute.

„Am luat cu noi doar câteva lucruri. Am încercat să reducem riscul îndepărtând obiectele inflamabile și udând copacii și suprafețele din apropiere,” a spus Gulgun.

Eforturile ei nu au fost însă suficiente pentru a salva locuința.

„Casa noastră a ars pe o parte. Pare că poți intra înăuntru, dar, desigur, multe dintre lucrurile noastre, precum și camerele și ușile, sunt înnegrite de fum și arse,” a declarat femeia.



Pagube însemnate, dar risc diminuat

Deși situația este acum sub control, autoritățile avertizează că pericolul reaprinderii focarelor nu a trecut complet, mai ales din cauza temperaturilor ridicate și a vântului puternic. În zonele afectate se desfășoară lucrări de răcire și monitorizare pentru a preveni noi izbucniri ale incendiilor.

Regiunile lovite de flăcări se confruntă acum cu pagube semnificative, iar localnicii încearcă să își evalueze pierderile și să revină la normalitate. Ministrul Yumakli a subliniat că sprijinul pentru familiile afectate va fi o prioritate în perioada următoare.

