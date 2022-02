TVR vrea să resusciteze TVR Cultural şi TVR Info. Bulai: Sunt amabil acum...

Alfred Bulai și Val Vâlcu au revenit cu o nouă ediție a emisiunii „Nod în papură”, la DCNews și DCNewsTV. În cadrul emisiunii, s-a discutat și despre reînfiinţarea canalelor TVR Info şi TVR Cultural.

„Am vorbit despre influența televiziunii. TVR mai există, o să râzi, dar mai există. Consiliul de Administraţie a lansat ideea să se facă din nou TVR Cultural şi TVR Info. Pentru ce? De unde a venit chestia asta, care e motivația?”, a întrebat Val Vâlcu spre finalul emisiunii.

„În primul rând, eu i-am cunoscut mai aproape în acei doi ani cât am fost pe acolo. Am explicat tuturor că misiunea unui televiziuni publice este să apere interesul public, inclusiv să dea produse culturale care nu sunt comerciale, adică nu au aceeași atractivitate”, a spus Alfred Bulai, moment în care a intervenit jurnalistul Val Vâlcu: „Eu sunt de acord, dar dacă nu se uită nimeni...” „Sigur că asta are sens dacă se uită lumea”, a zis Alfred Bulai.

„Formula asta în care ei sunt practic semi-comerciali... Pentru că ei au publicitate, au emisiuni care se vor comerciale. Lumea nu se mai uită, pentru că e greu să le faci comerciale sută la sută. Sunt amabil acum. Audiențele se băteau pe acea vreme - că le aveam în fiecare zi - cu Prima TV, adică Prima era peste. TVR Cultural... nu am nimic împotrivă, adică poate fi o chestie interesantă, dar atunci ce e 2? Iar TVR Info este o chestiune absolut aiuristică, în sensul în care, dacă vrei să fii BBC sau ce vrei tu pe acolo, ai nevoie de o investiție serioasă, ai nevoie de oameni care să producă știri, informații, expertiză - e o altă problemă”, a subliniat sociologul.

Bulai: S-au făcut puține investiții. Un număr mare de angajați

„Pe de altă parte, lumea nu știe că sunt oameni minunați acolo, ingineri. Fac minuni! Au clădire și aparate și din anii 60, 70. Ei nu pot transmite în România vreun meci de fotbal pentru că nu mai sunt primiți nicăieri, nu au standardul. Le închiriază. Erau oameni care reparau camere din alte camere de luat vederi. Sunt buni oamenii ca ingineri”, a spus Alfred Bulai, adăugând: „S-au făcut puține investiții. Un număr mare de angajați. Adică tu la o televiziune particulară ai, câteodată, un operator sau doi operatori și în regie ai un om, ai doi oameni. O filmare la Televiziunea Română presupune șofer, care nu e altceva, operator, sunetist, unul care cară ceva pe acolo - șapte, opt oameni. Sunt și oameni foarte capabili acolo, sunt absolut convins!”

„Să dau un exemplu de adaptare: cazul Colectiv. Nu au transmis. (...) În media, în general, nu poți să vii după ce a venit toată lumea. Te uiți la cel care dă deja știri și are informații. Dacă vii mai târziu în poveste, nu mai ajung să mă uit și la tine. E vorba de multă știință care ar trebui să existe acolo. Cred că trebuie să avem o televiziune publică, e normal să fie, dar trebuie să fie existe la nivelul clasei politice și a lumii academice o definire a viziunii. Adică ce trebuie să facă televiziunea publică?”, a mai zis Alfred Bulai.

Vâlcu și Bulai, analiza săptămânii la „Nod în papură”

Conducerea TVR a anunţat reînfiinţarea celor două televiziuni într-o comunicare internă, prezentată de paginademedia.ro: „Reînfiinţarea canalelor TVR Info şi TVR Cultural reprezintă un act de reparaţie. Nu trebuie să uităm cât de mulţi cetăţeni români au regretat desfiinţarea celor două posturi. Vom avea ocazia acum să le demonstrăm telespectatorilor cât de importante sunt aceste două proiecte pentru societate. Va fi o demonstraţie că există audienţă pentru producţii serioase şi de calitate.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News