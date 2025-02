Tudorel Toader "traduce" acuzațiile aduse lui Călin Georgescu. Ce înseamnă „răsturnarea ordinii constituționale”? "Ceva iminent urma să se întâmple"

Tudorel Toader, a comentat acuzațiile aduse lui Călin Georgescu privind infracțiunea de „instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale”. Fostul judecător al CCR a explicat că această infracțiune urmărește un obiectiv similar cu tentativa de lovitură de stat, diferența constând în modul în care se ajunge la acest rezultat. În opinia sa, procurorii au avut suficiente indicii că o situație gravă era pe cale să se producă, tocmai din acest motiv ar fi intervenit atât de rapid.

„Sunt fapte diferite, dar care converg spre aceeași finalitate. Există un atentat contra siguranței naționale, există aceste fapte de natură să schimbe ordinea constituțională. Finalitatea e cam acolo, modalitatea de obținere e diferită. În obiectivele unei grupări infracționale intră obiective diferite și ele au o structură organizatorică, o ierarhie ca în Armată oarecum și amploarea organizației crește și riscul pentru ordinea constituțională crește”, a explicat Tudorel Toader, miercuri seara, la Antena 3 CNN.

Ce înseamnă „răsturnarea ordinii constituționale”?

Totodată, fostul judecător CCR a explicat semnificația juridică a acuzației de "răsturnare a ordinii constituționale", făcând referire la prevederile fundamentale ale Constituției României.

„Constituția noastră adoptată în 1991, revizuită în 2003, prevede în ultimul articol limitele revizuirii, ceea ce nu se poate fi schimbat nici măcar prin referendum, se referă la unitatea statului, la suveranitate, la indivizibilitate, la ceea ce numim elementele de identitate națională, care trebuie păstrate chiar dacă ne integrăm în UE. Ce nu poate fi revizuit poate fi supus unor infracțiuni de răsturnare a ordinii”, a mai spus acesta.

El a explicat că un astfel de act implică restricționarea sau împiedicarea instituțiilor statului de a-și exercita atribuțiile constituționale.

„Ce înseamnă asta? A nu lăsa sau a îngrădi puterile statului să își exercite competențele pe care Constituția i le dă. (...) Avem o divizie specială în SRI care are rolul de a apăra Constituția, deci cu asta se ocupă, cu observarea, prevenirea fenomenelor, manifestațiilor care pot pune în pericol ordinea constituțională. Sub forma unei acuzații penale nu am avut niciodată, sub forma unor acțiuni de prevenire poate că or fi fost, dar nu le știm noi”, a mai spus Toader.

Tudorel Toader: Era ceva iminent care urma să se întâmple

Tudorel Toader și-a exprimat convingerea că anchetatorii au dispus de probe clare care indicau iminența unor fapte grave, ceea ce ar fi justificat de fapt reținerea lui Călin Georgescu.

„Eu am ferma convingere a faptului că, din interceptări și din alte probe, pe care deocamdată nu le știm, era ceva iminent care urma să se întâmple, să se petreacă. Și atunci pentru a preveni fapte grave, care urmează a se întâmpla iminent, sunt permise măsuri care trec peste regulile clasice pe care le știm cu citatul, comunicatul 7 zile șamd. Dacă vreți să fac o comparație pe un alt plan e ca la acela care e surprins în flagrant când comite o infracțiune, să poată să îl ia oricine, mai ales acum când erau informații de ceva grav ce urma să se întâmple, și nu exista altă cale decât a-l reține”, a mai spus fostul judecător CCR.

"Între interesul privat și interesul public primează interesul public"

El a subliniat că procurorii nu ar fi riscat o astfel de intervenție fără să aibă o bază legală solidă.

„Cred că existau (dovezi n.red), altfel procurorii nu-și permiteau. Trebuie ținut un echilibru între nevoia de a-i proteja garanțiile procedurale procesuale și nevoia de a proteja interesul public în general între interesul privat și interesul public primează interesul public. N-ar fi riscat să procedeze așa dacă nu aveau probe solide pe care să-și bazeze respectiva acțiune. Sigur Călin Georgescu rămâne mai departe la adăpostul prezumției de vinovăție”, a concluzionat Tudorel Toader.

Comentariul lui Tudorel Toader vine după ce Călin Georgescu a fost oprit miercuri în trafic și dus la audieri, la Parchetul General din București. El a fost pus sub acuzare pentru șase infracțiuni, inclusiv „instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale”. Georgescu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după o audiere de câteva ore.

