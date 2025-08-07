Trump susține că Putin ar accepta pacea doar în schimbul unor teritorii. Ce ofertă „extrem de atractivă” i-a prezentat Witkoff liderului rus

Donald Trump, președintele american, este convins că omologul său rus, Vladimir Putin, ar accepta să încheie războiul din Ucraina doar în schimbul unor teritorii. Emisarul său, Ed Witkoff, i-ar fi prezentat liderului de la Kremlin o ofertă „extrem de atractivă”, într-o vizită recentă.

O eventuală întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin pare să capete contur, fiind considerată de unii analiști drept o posibilă „răscruce” în conflictul ruso-ucrainean. Deși termenii exacți ai unui acord de pace sau măcar ai unei încetări a ostilităților nu sunt încă definiți clar, în spațiul public au început să apară indicii despre direcția discuțiilor.

Potrivit unei analize Bloomberg, președintele american Donald Trump ar fi de părere că liderul de la Kremlin ar putea lua în calcul oprirea războiului, dacă se va ajunge la o înțelegere ce implică diverse concesii teritoriale.

Declarațiile vin și din partea oficialilor americani. Secretarul de stat Marco Rubio a confirmat că Steve Witkoff, emisarul special trimis la Moscova, se va întoarce cu un plan preliminar care ar putea sta la baza negocierilor dintre Ucraina și Rusia.

„Momentul exact al acestui lucru nu este discutat”, a spus Rubio la Fox Business Channel.

"Cred că pentru prima dată avem exemple concrete despre ce fel de lucruri cere Rusia"

„Cred că ceea ce avem este o mai bună înțelegere a condițiilor în care Rusia ar fi pregătită să pună capăt războiului. Acum trebuie să comparăm asta cu ceea ce ucrainenii și aliații noștri europeni, dar în primul rând ucrainenii, desigur, sunt dispuși să accepte”, a adăugat el.

Rubio a evitat să dezvăluie detalii despre discuțiile purtate de Witkoff în cadrul întâlnirii cu reprezentanții ruși, însă a subliniat importanța identificării unui compromis între cele două tabere.

„Cred că pentru prima dată, poate de când a început această administrație, avem exemple concrete despre ce fel de lucruri cere Rusia pentru a pune capăt războiului. Nu am avut prea multe astfel de exemple până în prezent”, a spus Rubio.



„Evident, ucrainenii au un cuvânt de spus în această privință. Trebuie să aducem cele două părți și cele două poziții suficient de aproape, astfel încât președintele Trump, cel care încheie negocierile în mod suprem, să se poată implica și să facă acest lucru să se întâmple”, a adăugat el.

Culisele discuțiilor dintre Witkoff și Putin. Ce au pus pe masa negocierilor

Într-o altă relatare oferită de Bloomberg, sunt citate surse care susțin că Trump ar fi discutat deja cu aliații săi despre ideea unui summit dedicat încheierii războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice recente la care a participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit celor prezenți, liderul american ar fi fost optimist în privința șanselor unui armistițiu și ar fi sugerat „că Putin ar fi deschis discuțiilor de pace în schimbul tratativelor despre un schimb teritorial”.

Pe de altă parte, publicația poloneză Onet citează surse care susțin că, în timpul întrevederii de la Moscova, Steve Witkoff ar fi propus o ofertă „extrem de atractivă” pentru Kremlin. Aceasta ar include ridicarea graduală a sancțiunilor impuse Rusiei și reluarea importurilor energetice din Federația Rusă.

Se pare că documentul înmânat lui Putin ar conține atât elemente convenabile pentru Rusia, cât și puncte cu care aceasta nu a fost anterior de acord. Printre propunerile prezentate de Witkoff, se numără:

Semnarea unui acord de încetare a focului între Rusia și Ucraina;

Recunoașterea teritoriilor ocupate pentru o perioadă de 49 sau chiar 99 de ani, ceea ce ar însemna o recunoaștere tacită a controlului rus;

Ridicarea unei părți semnificative a sancțiunilor internaționale aplicate Moscovei;

Reluarea pe termen lung a importurilor de petrol și gaze rusești;

Absența oricăror garanții privind oprirea extinderii NATO;

Lipsa unei promisiuni ferme privind încetarea sprijinului militar occidental pentru Ucraina.

Aceste evoluții sugerează că se profilează o tentativă serioasă de negociere între marile puteri, dar rămâne de văzut dacă propunerile avansate vor putea fi acceptate de partea ucraineană și dacă ele vor genera un cadru stabil pentru o eventuală pace, conform Bloomberg.

