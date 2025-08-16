Trump îl ridică în slăvi pe Putin. Cum l-a descris pe președintele rus după întâlnirea din Alaska

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că deocamdată nu vede rostul de a se gândi la sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, deoarece întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin a decurs cu succes.

„Astăzi cred că nu este nevoie să mă gândesc la asta. Vom vedea ce va fi peste două-trei săptămâni. Dar întâlnirea de astăzi a fost bună”, a spus el într-un interviu pentru Fox News.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a fost descris de Trump drept un lider inteligent și puternic. „Este puternic și al naibii de dur”, a afirmat președintele american după discuțiile cu Putin din Alaska.

De asemenea, răspunzând la întrebarea unui jurnalist dacă presiunile exercitate asupra Rusiei l-au determinat pe Putin să accepte întâlnirea cu el, Trump a subliniat: „El este foarte inteligent. A venit la negocieri nu pentru că cineva l-ar fi presat”.

Cât timp au durat negocierile dintre Trump și Putin

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și-a încheiat vizita în Alaska. Acesta a urcat pe scara avionului, a făcut cu mâna și a intrat la bordul aeronavei. Imaginile au fost difuzate de postul de televiziune „Rossiya-24” (VGTRK).

Putin a sosit la Anchorage pentru negocieri cu președintele SUA, Donald Trump, la ora 21:58, ora Moscovei. El s-a întâlnit cu omologul său direct pe pista aeroportului. Cei doi șefi de stat au început discuțiile pe drum spre ședința foto comună și au plecat la negocieri cu limuzina președintelui SUA.

În total, Putin a petrecut aproape cinci ore în Alaska. Negocierile dintre Putin și Trump în format restrâns au durat 2 ore și 45 de minute. Ulterior, cei doi președinți au făcut declarații pentru presă și au părăsit sala conferinței fără a răspunde la întrebările jurnaliștilor.

