Data publicării: 22:42 23 Sep 2025

Trump, autismul și paracetamolul: Cea mai mare manipulare a început, acum 25 de ani, cu un cercetător britanic

Autor: Anca Murgoci
paracetamol pastile pexels-polina-tankilevitch-3873143 pexels-polina-tankilevitch-3873143
 

Donald Trump a readus în prim-planul politicii de sănătate din Statele Unite teme controversate.

El a asociat autismul cu vaccinurile din copilărie și chiar cu administrarea de Tylenol femeilor însărcinate. Afirmațiile nu sunt susținute de dovezi științifice, dar nu e prima dată când astfel de idei prind rădăcini în spațiul public. Totul a început acum circa trei decenii, cu un cercetător britanic. Știți vorba: „totul pornește de la un studiu britanic”…

Andrew Jeremy Wakefield, fost gastroenterolog, a devenit celebru în 1998, după ce a publicat în prestigioasa revistă The Lancet un studiu în care susținea că vaccinul ROR (rujeolă, oreion, rubeolă) ar fi legat de apariția autismului și a unei boli intestinale. Ulterior, investigațiile au demonstrat că datele erau manipulate, iar studiul a fost complet lipsit de bază științifică.

În 2010, The Lancet l-a retras oficial, iar Wakefield a fost radiat din registrul medical britanic. Și-a pierdut dreptul de practică. Cazul a rămas în istorie drept un exemplu clasic de fraudă științifică, dar și de criză de comunicare în sănătate, cu efecte grave asupra vaccinării la nivel mondial.

De ce e periculos să ne oprim la „corelații”? Pentru că între cancer și biletul de metrou există, statistic, o corelație: Cazurile de cancer au crescut în timp ce s-a inventat și extins metroul, a zis jurnalistul Val Vâlcu. Dar asta nu înseamnă că există o legătură de cauzalitate. La fel, faptul că astăzi avem mai multe diagnostice de autism nu înseamnă că Tylenol sau vaccinurile sunt vinovate. Paracetamolul era folosit chiar mai mult în trecut, când opțiunile erau limitate.

În 1975, pentru durere aveai acetaminofen, metamizol și chiar heroină folosită în scop medical. Astăzi avem o gamă largă de analgezice. Iar diagnosticele de autism sunt mai numeroase nu pentru că boala „explodează”, ci pentru că avem criterii mai clare și o atenție mult mai mare la tulburările de dezvoltare. Același lucru e valabil pentru multe afecțiuni: De la căderea părului la unghia încarnată, totul se diagnostichează mai mult acum decât înainte de 1800...

Între timp, speranța de viață crește. Și asta arată că progresul medical și tehnologia nu sunt „dușmanii”, ci instrumente prin care trăim mai mult și mai bine, a mai zis jurnalistul Val Vâlcu.

Nu e vorba de conspirații sau de o luptă a lui Trump cu „Big Pharma”. Vorbim de medicamente banale și accesibile, precum paracetamolul, folosite de zeci de ani.

