Trump, anunț pentru Zelenski „dacă vrea să pună acum capăt războiului”: Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!

Donald Trump a transmis luni, înaintea întâlnirii pe care o va avea cu Volodimir Zelenski și liderii europeni care s-au deplasat la Washington pentru a discuta despre negocierile de pace cu Rusia, că președintele Ucrainei poate încheia „aproape imediat” războiul, „dacă vrea asta”.

„Președintele Zelensky al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă vrea, sau poate continua să lupte. Amintiți-vă cum a început. Nu se mai poate reveni asupra faptului că Obama a dat Crimeea (acum 12 ani, fără să se tragă niciun foc de armă!), și NICI VORBĂ DE INTRAREA UCRAINEI ÎN NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”, a scris Donald Trump.

Casa Albă a transmis că întâlnirea bilaterală dintre președintele Donald Trump și președintele Volodimir Zelenski va avea loc luni, la ora 20:15, ora României.

Donald Trump va participa la o întâlnire multilaterală cu liderii europeni aflați în vizită la Washington, la ora 22:00, ora României.

De asemenea, Donald Trump a lăudat, duminică, „mari progrese” realizate în relația cu Rusia pentru a face să avanseze un plan de pace în Ucraina.



„Mari progrese (în relația) cu Rusia. Rămâneți conectați!”, a anunțat președintele american pe rețeaua sa socială Truth Social, după ce summitul de vineri de la Anchorage cu Vladimir Putin nu s-a încheiat cu niciun anunț concret în ceea ce privește încetarea focului în Ucraina.



Întâlnirea din Alaska între președinții Trump și Putin nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuțiile fără a face vreo declarație despre o posibilă încetare a focului în Ucraina și fără a anunța rezultate concrete.



Rusia vrea ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni ocupate parțial de forțele sale (Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson), în afară de peninsula Crimeea anexată deja de Moscova în 2014, și să renunțe la livrările de arme occidentale către Kiev și la orice intenție de aderare la NATO.



Aceste cerințe sunt inacceptabile pentru Kiev, care dorește o încetare necondiționată și imediată a focului și garanții de securitate solide.

