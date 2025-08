Trump a ordonat poziţionarea a două submarine nucleare americane în apropierea Rusiei

"Am ordonat ca două submarine nucleare să fie poziţionate în regiunile corespunzătoare, aceasta doar în caz că aceste declaraţii prosteşti şi inflamatorii sunt mai mult decât atât", a scris Trump pe reţeaua Truth Social, în urma comentariilor lui Medvedev, pe care le-a descris drept "provocatoare".

"Cuvintele sunt foarte importante şi adesea pot conduce la consecinţe nedorite, sper că acesta nu va fi un astfel de caz", a adăugat liderul de la Casa Albă.

Fostul preşedinte rus i-a transmis joi preşedintelui american să-şi amintească faptul că Rusia deţine capabilităţi de atac nuclear din epoca sovietică pe care le-ar putea folosi ca ultimă soluţie, după ce Trump i-a spus lui Medvedev să-şi "măsoare cuvintele", într-un schimb de replici ce survine în timp ce se scurge ultimatumul de zece zile pe care preşedintele american i l-a dat marţi omologului său rus Vladimir Putin pentru a opri războiul în Ucraina.

Într-o postare pe reţeaua sa de socializare Truth Social joi dimineaţă, Trump l-a atacat dur pe fostul preşedinte rus Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, după ce acesta a afirmat că ameninţarea preşedintelui american de a lovi Rusia şi cumpărătorii de petrol ai acesteia cu sancţiuni şi taxe vamale punitive este "un joc al ultimatumurilor" şi un pas mai aproape de un război direct între Rusia şi SUA. De asemenea, fostul preşedinte rus i-a transmis preşedintelui american să ţină cont de faptul că "Rusia nu este Israelul şi nici măcar Iranul".

"Spuneţi-i lui Medvedev, fostul preşedinte eşuat al Rusiei, care crede că este încă preşedinte, să-şi măsoare cuvintele. El intră pe un teritoriu foarte periculos!", a reacţionat Trump pe reţeaua de socializare Truth Social.

