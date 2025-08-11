Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că departamentul de poliţie din Washington va fi plasat sub controlul autorităţilor federale şi că militari ai Gărzii Naţionale vor fi desfăşuraţi în capitala ţării, măsuri excepţionale despre care Trump afirmă că sunt luate pentru a combate creşterea criminalităţii, în pofida statisticilor care arată că infracţiunile violente în Washington au atins în 2024 cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, relatează Reuters, AFP și Agerpres.



"Desfăşor Garda Naţională pentru a ajuta la restabilirea legii, ordinii şi siguranţei publice în Washington D.C.", le-a spus Trump jurnaliştilor la Casa Albă, în prezenţa mai multor oficiali ai administraţiei, între care secretarul apărării Pete Hegseth şi procurorul general Pam Bondi.



"Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge", a mai spus el.



Primarul democrat al capitalei Washington, Muriel Bowser, a respins afirmaţiile lui Trump, spunând că oraşul "nu se confruntă cu o creştere a criminalităţii" şi a subliniat că infracţiunile violente au atins anul trecut cel mai scăzut nivel din ultimii peste 30 de ani.



Infracţiunile violente în Washington au scăzut cu 26% în primele şapte luni ale anului 2025, după o scădere de 35% în 2024, iar criminalitatea în general a scăzut cu 7%, potrivit departamentului de poliţie din capitala SUA.



Violenţa armată rămâne însă o problemă. În 2023, Washingtonul a avut a treia cea mai mare rată de omucideri cu arme de foc în rândul oraşelor americane cu o populaţie de peste 500.000 de locuitori, potrivit organizaţiei Everytown for Gun Safety, care militează pentru legi mai stricte privind armele de foc.



Desfăşurarea trupelor Gărzii Naţionale este o tactică pe care preşedintele republican a folosit-o la Los Angeles, unde a trimis 5.000 de militari în iunie ca răspuns la protestele împotriva arestărilor în rândul imigraţilor de către poliţia federală pentru imigraţie (ICE). Oficiali federali şi locali au obiectat la decizia lui Trump, considerând-o inutilă şi inflamatorie.

