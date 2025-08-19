Trei motive pentru care poți avea colesterol ridicat chiar dacă nu consumi grăsimi

Colesterolul ridicat nu este întotdeauna rezultatul unei diete bogate în grăsimi. Deși alimentația joacă un rol important pentru sănătate, în cazul hipercolesterolemiei intervin și alți factori, precum genetica, inflamațiile sau metabolismul. Cardiologul Aurelio Rojas explică faptul că există situații în care nivelul mare de colesterol apare chiar și la persoanele care au grijă la ce mănâncă.

Hipercolesterolemia înseamnă nivel ridicat de colesterol în sânge, asociată cu risc mai mare de infarct și AVC. Deși alimentația bogată în grăsimi poate agrava problema la cei cu predispoziție genetică, nu este mereu cauza principală. Potrivit cardiologului Aurelio Rojas, organismul are mecanisme complexe de reglare, iar factori precum producția hepatică excesivă, consumul de zaharuri și predispoziția genetică pot explica valorile crescute chiar și la persoanele atente la dietă, potrivit 20minutos.es.

„Ficatul tău produce prea mult colesterol



Peste 70% din colesterolul din sânge este fabricat de propriul organism, nu provine din alimente. Dacă nu consumi grăsimi, ficatul poate compensa producând mai mult, mai ales în caz de inflamație sau predispoziție genetică.

Excesul de zahăr ridică și el colesterolul



O dietă bogată în zahăr, făină și alimente ultraprocesate activează lipogeneza hepatică, generând colesterol și trigliceride… chiar dacă nu ai consumat deloc grăsimi.

Genetica: atunci când organismul nu elimină corect colesterolul



Există persoane cu o modificare genetică ce împiedică ficatul să elimine colesterolul LDL din sânge. În aceste situații, dieta contează mai puțin, iar diagnosticul precoce este esențial", a scris cardiologul Aurelio Rojas pe contul de Instagram.

Cum să scazi colesterolul cu ajutorul alimentației

Ca să reduci colesterolul prin alimentație, primul pas este să acorzi atenție tipului de grăsimi pe care le consumi. Grăsimile saturate, prezente în unt, smântână, carne grasă sau brânzeturi maturate, cresc colesterolul „rău” (LDL) și ar fi bine să fie consumate cât mai rar. În locul lor, poți folosi grăsimi nesaturate, adică cele din uleiul de măsline, avocado, nuci, migdale sau semințe, care au un efect benefic asupra inimii. La fel de important este să eviți complet grăsimile trans, adică cele din margarine tari și produse ultraprocesate, precum biscuiți sau prăjituri ambalate.

Un alt aspect esențial este aportul de fibre. Fibrele solubile, care se găsesc în ovăz, orz, mere, pere, prune sau leguminoase, se leagă de colesterol în intestin și îl ajută să fie eliminat din organism. O dietă bogată în legume și fructe variate, consumate zilnic, contribuie și ea la reducerea colesterolului, în special dacă acestea înlocuiesc alimentele bogate în grăsimi animale.

Peștele gras, cum ar fi somonul, macroul sau sardinele, este o altă alegere excelentă. Conține acizi grași omega-3 care reduc trigliceridele și protejează sănătatea vaselor de sânge. Ideal ar fi să fie consumat de două-trei ori pe săptămână, în locul cărnii roșii sau al mezelurilor.

În general, cu cât îți construiești mesele mai mult în jurul plantelor – legume, fructe, cereale integrale, leguminoase – și reduci carnea roșie, prăjelile și produsele procesate, cu atât vei reuși mai ușor să îți scazi colesterolul și să îți menții inima sănătoasă.

