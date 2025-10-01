€ 5.0820
Data publicării: 19:04 01 Oct 2025

Tratamentul naturist pentru diabet. Un medic a dat rețeta care scade glicemia
Autor: Giorgi Ichim

tratament naturist glicemie diabet naturist - Foto: Freepik @anilorac
 

Un medic a dezvăluit tratamentul naturist pentru diabet care poate sprijini scăderea glicemiei. Unii pacienți deja știu de el.

Diabetul zaharat este una dintre cele mai răspândite afecțiuni cronice, iar numărul celor diagnosticați este în continuă creștere. În timp ce tratamentul clasic rămâne baza terapiei, există și soluții naturale care pot susține organismul și pot ajuta la echilibrarea glicemiei.

Dr. Ruxandra Constantina, medic specialist cu competențe în fitoterapie, arată că anumite plante și suplimente pot fi un sprijin valoros pentru pacienți. Ea atrage însă atenția că aceste metode trebuie privite ca adjuvante, niciodată ca substitut al tratamentului prescris de medicul diabetolog.

Specialistul subliniază că stilul de viață joacă un rol uriaș în apariția și evoluția bolii. Alimentația bogată în calorii, dar săracă în nutrienți, lipsa mișcării și stresul cotidian cresc riscul de diabet, la fel ca și predispoziția genetică.

În acest context, medicina naturistă poate veni cu o serie de remedii surprinzătoare, care susțin reglarea glicemiei și chiar reduc riscul unor complicații. Unele dintre ele au fost studiate pentru efectele asupra colesterolului, altele pentru acțiunea lor asupra secreției de insulină sau pentru protecția vaselor de sânge.

De la plante care normalizează valorile glucozei, până la extracte care ajută ficatul să proceseze mai bine zaharurile, lista recomandată de dr. Constantina este mai lungă decât își imaginează mulți pacienți. Unele dintre aceste soluții naturale sunt chiar folosite de secole în medicina tradițională.

Află ce plante și suplimente recomandă dr. Ruxandra Constantina pentru reglarea glicemiei și cum se administrează, în articolul complet de pe DC Medical.

diabet
sanatate
glicemie
tratament naturist
