Transferul deceniului în fotbal. Real Madrid pregăteşte 180 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Haaland

Haaland a semnat în această vară un contract pe cinci ani cu campioana en titre a Angliei, în care a inclus însă o clauză de reziliere în valoare de 180 de milioane de euro, care va putea fi activată în vara lui 2024, lucru de care doreşte să profite Real Madrid.



Atacantul norvegian, "a cărui dorinţă de a îmbrăca tricoul blanco a rămas intactă", este considerat înlocuitorul ideal pentru golgheterul francez Karim Benzema, care va împlini 35 de ani în luna decembrie, adaugă AS.



Între Erling Haaland şi Real Madrid au mai existat anterior discuţii, tatăl fotbalistului vizitând centrul de pregătire de la Valdebebas împreună cu regretatul impresar Mino Raiola, însă atacantul a preferat în final să semneze cu Manchester City, unde avea asigurat un loc de titular, nedorind să intre în competiţie cu Benzema pe Santiago Bernabeu, subliniază cotidianul iberic.



Real Madrid mai are în vizor şi un alt jucător al "cetăţenilor", portughezul Joao Cancelo, care a mai evoluat în Primera Division la Valencia, între 2014 şi 2018, pe care ar dori să-l aducă pe Santiago Bernabeu în vara viitoare, pentru o sumă maximă de 40-50 milioane de euro.

Karim Benzema, ales jucătorul UEFA al anului

Karim Benzema, atacantul francez al echipei de fotbal Real Madrid, a fost ales cel mai bun jucător UEFA al anului, în august, la Istanbul, informează AFP.



Benzema, care are 34 de ani, favorit la Balonul de Aur, a fost preferat portarului belgian Thibaut Courtois, colegul său de la Real Madrid, şi altui belgian, Kevin De Bruyne, mijlocaşul lui Manchester City.



Benzema a fost principalul artizan al câştigării celei de-a 14-a Ligi a Campionilor de către Real, terminând golgheter al competiţiei, cu 15 reuşite. În sezonul 2021/2022, Benzema a marcat 44 de goluri în 46 de meciuri pentru echipa madrilenă, cu care a câştigat şi campionatul Spaniei.



Benzema îi urmează în palmares lui Jorginho, care a câştigat anul trecut EURO 2020 cu naţionala Italiei şi Liga Campionilor cu Chelsea.



Spaniola Alexia Putellas, mijlocaşul ofensiv al echipei de fotbal feminin FC Barcelona, laureata Balonului de Aur 2021, a fost desemnată cea mai bună jucătoare UEFA a anului, pentru al doilea an consecutiv. Alexia Putellas, care are 28 de ani, a fost recompensată deşi a ratat EURO 2022 din cauza unei grave accidentări. Ea a fost preferată englezoaicei Beth Mead şi germancei Lena Oberdorf.



Premiul pentru cel mai bun antrenor a fost înmânat italianului Carlo Ancelotti, care a dus-o pe Real Madrid la câştigarea celei de-a 14-a Ligi a Campionilor din istoria clubului.



La categoria fotbalului feminin, cea mai bună antrenoare a fost desemnată olandeza Sarina Wiegman, sub comanda căreia naţionala Angliei a devenit campioană europeană în această vară, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News