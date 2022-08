Karim Benzema, ales jucătorul UEFA al anului

Karim Benzema, atacantul francez al echipei de fotbal Real Madrid, a fost ales cel mai bun jucător UEFA al anului, joi, la Istanbul, informează AFP.



Benzema, care are 34 de ani, favorit la Balonul de Aur, a fost preferat portarului belgian Thibaut Courtois, colegul său de la Real Madrid, şi altui belgian, Kevin De Bruyne, mijlocaşul lui Manchester City.



Benzema a fost principalul artizan al câştigării celei de-a 14-a Ligi a Campionilor de către Real, terminând golgheter al competiţiei, cu 15 reuşite. În sezonul 2021/2022, Benzema a marcat 44 de goluri în 46 de meciuri pentru echipa madrilenă, cu care a câştigat şi campionatul Spaniei.



Benzema îi urmează în palmares lui Jorginho, care a câştigat anul trecut EURO 2020 cu naţionala Italiei şi Liga Campionilor cu Chelsea.



Spaniola Alexia Putellas, mijlocaşul ofensiv al echipei de fotbal feminin FC Barcelona, laureata Balonului de Aur 2021, a fost desemnată cea mai bună jucătoare UEFA a anului, pentru al doilea an consecutiv. Alexia Putellas, care are 28 de ani, a fost recompensată deşi a ratat EURO 2022 din cauza unei grave accidentări. Ea a fost preferată englezoaicei Beth Mead şi germancei Lena Oberdorf.



Premiul pentru cel mai bun antrenor a fost înmânat italianului Carlo Ancelotti, care a dus-o pe Real Madrid la câştigarea celei de-a 14-a Ligi a Campionilor din istoria clubului.



La categoria fotbalului feminin, cea mai bună antrenoare a fost desemnată olandeza Sarina Wiegman, sub comanda căreia naţionala Angliei a devenit campioană europeană în această vară, scrie Agerpres.

Ancelotti, convins că Benzema merită „Balonul de Aur” după ce Real Madrid a câştigat Supercupa Europei

Italianul Carlo Ancelotti, antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, a afirmat că atacantul francez Karim Benzema, autorul golului doi în Supercupa Europei, câştigată de madrileni cu 2-0 în faţa lui Eintracht Frankfurt, "se îndreaptă spre 'Balonul de Aur' şi nu mai există nicio îndoială în acest sens", cel puţin în opinia sa, informează AFP.

Referindu-se la meci, tehnicianul italian a declarat pentru postul Movistar: Nu a fost unul uşor, ei s-au mobilizat în jumătatea lor de teren, dar am reuşit să marcăm şi am controlat bine jocul apoi. A fost o ambianţă bună, iar această bună ambianţă te poate ajuta să obţii rezultate mai bune, un joc mai bun".



"Iar atunci când câştigi, ajută la motivarea jucătorilor. Benzema este un jucător important, un lider, care a înscris multe goluri", a adăugat tehnicianul italian.



Real Madrid a cucerit pentru a cincea oară Supercupa Europei la fotbal, după ce a învins-o pe Eintracht Frankfurt cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, pe Stadionul Olimpic din Helsinki.



Real, câştigătoarea Ligii Campionilor în sezonul trecut, s-a impus prin golurile marcate de David Alaba (37) şi Karim Benzema (65).

Karim Benzema, desemnat cel mai bun jucător al sezonului în Liga Campionilor 2021-2022

Atacantul francez Karim Benzema a fost desemnat cel mai bun jucător al sezonului 2021-2022 al Ligii Campionilor la fotbal, în care a cucerit trofeul cu Real Madrid şi a fost golgheterul competiţiei, cu 15 goluri, a anunţat, marţi, UEFA pe site-ul său oficial.

Karim Benzema a fost ales de comisia de observatori tehnici a forului continental. Internaţionalul francez a fost motorul echipei Real Madrid în drumul către al 14-lea titlu european al clubului şi al cincilea de când a venit pe Santiago Bernabeu, în 2009, de la Lyon.

Benzema a reuşit zece goluri doar în faza eliminatorie a Champions League (record egalat), începând cu un hat-trick împotriva echipei Paris Saint-Germain în optimi. A realizat o nouă triplă în deplasare contra deţinătoarei trofeului, Chelsea, semnând şi golul care a eliminat echipa londoneză, în prelungirile de la Madrid, înaintea altor trei goluri înscrise în semifinala cu Manchester City, între care şi penalty-ul care a completat remontada Realului.

