Trafic dat peste cap în zona Băneasa. Podul spre Otopeni, închis

Dimineața zilei de vineri, 8 august 2025, a început cu blocaje serioase pe drumul spre Aeroportul Internațional Henri Coandă. Podul de la Băneasa a fost închis circulației rutiere.

Potrivit unui martor care a verificat situația la fața locului în jurul orei 05:45, traficul a fost deviat pe partea dreaptă a podului. Problema este că în această zonă se desfășoară lucrări rutiere, ceea ce a redus circulația la o singură bandă până la sensul giratoriu situat sub pod.

Această combinație de restricții a provocat cozi și încetiniri semnificative, în special pentru șoferii care se îndreptau spre aeroport în orele de vârf ale dimineții.

Potrivit autorităților, lucrările vor dura aproape o lună, iar circulația va fi afectată în mai multe etape, până pe 5 septembrie.

Podul Jandarmeriei are trei benzi pe sens, iar lucrările se vor desfășura astfel:

Etapa 1 (de la 9 august): se închide banda I pe ambele sensuri și se circulă pe banda II și III

Etapa 2: se închide banda II și se circulă pe banda I și III

Etapa 3: se închide banda III, iar traficul rămâne pe banda I și II Scenariul permite menținerea traficului deschis în permanență, însă cu îngustări și posibile ambuteiaje în orele de vârf.

Brigada Rutieră a Capitalei îi roagă pe șoferi să circule cu atenție sporită, să respecte semnalizarea temporară instalată în zona podului și să urmeze indicațiile agenților rutieri prezenți la fața locului.

„Este important să circulați cu prudență și să adaptați viteza la condițiile din șantier, pentru siguranța tuturor participanților la trafic”, transmit polițiștii.

Când se termină lucrările

Dacă nu apar întârzieri cauzate de vreme sau de probleme tehnice, autoritățile estimează că șantierul va fi închis până la data de 5 septembrie 2025. Până atunci, șoferii sunt sfătuiți să ia în calcul rute alternative, mai ales la orele de vârf, și să urmărească în timp real aplicațiile de trafic.

