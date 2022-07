Top sfaturi de vacanță pentru a nu avea probleme de sănătate. Atenție și la apa pe care o folosești când te speli pe dinți. Cum devine Cola un medicament foarte util

Prof. dr. Lucian Negreanu, de la Spitalul Universitar de Urgență din București, a dat mai multe sfaturi de călătorie, astfel încât să nu avem probleme de sănătate în vacanță:

- Dacă mergem în zone cu risc sanitar, unde clima e foarte caldă și populația numeroasă, unde sunt probleme de igienă, e bine să bei apă îmbuteliată, e bine și când te speli pe dinți să nu folosești apa dacă există precauțiuni acolo; inclusiv gheața care se pune în pahare trebuie să fie de proveniență sigură.

- Nu a dispărut pandemia, astfel că poate că e mai bine să purtăm masca în aeroport și în aglomerații, ca să nu ratezi apoi concediul.

- Sunt boli ale mâinilor murdare: transmiterea e fecal-orală, pui mâna pe clanță, pui mâna în avion pe măsuță, una dintre zonele cele mai murdare.

- Verificați unde mergeți, dacă e nevoie de vaccinuri sau de prevenția anumitor boli, luați medicația de la centrele de boli infecțioase. Trebuie să avem anti-diareice, anti-vomitive, care sunt ușor de luat. Uneori, se pot administra cure scurte de antibiotic în diareea călătorului de exemplu, cum e Rifaximinul. Putem lua și Bismuth, care elimină și toxinele preformate și încărcătura bacteriană. Pentru cei mici, e bine să existe anti-termice, anti-diareice. E bine să folosim cremele de protecție solară și haine adecvate.

- O soluție ușoară și simplă de rehidratare (în cadrul problemelor digestive, precum diareea n.r.) este reprezentată de băuturile pe bază de Cola, carbogazoase, dar nu cele fără zahăr, cele clasice, din care, dacă scoți acidul, cantitatea de sare și de zahăr seamănă cu soluția de rehidratare OMS. Cât timp există toleranță digestivă, e mai important să te hidratezi.

Jurnalistul Val Vâlcu și prof. dr. Lucian Negreanu au vorbit și despre temperatura alimentelor servite, care trebuie să fie ori foarte reci, ori foarte fierbinți. Astfel, conform discuției acestora, ciorba călâie, lăsată ore în recipientele care o păstrează caldă, poate deveni un mediu de cultură bacterian.

În plus, dacă, de exemplu, o plăcintă este atinsă de către cel care o prepară ori servește într-un singur loc cu mâinile murdare, transmițând o bacterie, doar persoana care gustă din acel loc va avea problemele digestive. Restul persoanelor care mănâncă din plăcintă, dar nu din bucata cu probleme, nu vor avea nicio problemă. De multe ori, am putea percepe greșit situația, am putea considera că problema este la persoana care simte o stare de rău.

