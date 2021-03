Tone de cocaină către SUA, cu ajutorul preşedintelui din Honduras. A primit chiar și mită

Preşedintele Honduras, Juan Orlando Hernandez, a ajutat la transportul a tone de cocaină către Statele Unite, a declarat marţi un procuror federal din New York în rechizitoriul său la deschiderea procesului unui presupus traficant de droguri, relatează AFP, scrie Agerpres.



Potrivit procurorului Jacob Gutwillig, Geovanny Fuentes a plătit mită chiar şi preşedintelui Honduras şi a devenit de neatins prin asocierea lor. Preşedintele Honduras a primit, între 2013 şi 2014, aproximativ 25.000 de dolari pentru a garanta protecţia traficantului de droguri, potrivit procurorului Gutwillig.



Procesul lui Fuentes are loc după procesul fratelui preşedintelui Tony Hernandez, care a fost găsit vinovat de trafic de cocaină la New York în octombrie 2019. Sentinţa în cazul lui va fi cunoscută după o audiere prevăzută pentru 23 martie.