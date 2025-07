Țoiu spune că a găsit detașări în MAE de la... Grădinița Bobocel

Detașări suspecte susține ministrul de Externe că a găsit când a ocupat funcția. Situația ar fi veche, foarte veche, dar acum, spune Oana Țoiu, ”avem un guvern și echipe care vor să oprească aceste practici, nu doar să vorbească despre ele”.

Primul caz notoriu în care Oana Țoiu a decis încetarea detașării s-a referit la Tamila Cristescu, fiica lui Radu Cristescu, deputat PSD, detașată de la o primărie direct în New York, la consulatul României. Tânăra i-a răspuns printr-un mesaj inscripționat pe tricou, cu o înjurătură.

Referindu-se la acest caz, ministrul de Externe a declarat, la Digi24, că ”despre cazul dumneaei se știa cu multă vreme înainte de mandatul meu”, afirmând că erau la minister foarte multe adrese, informări, petiții, sesizări cu privire la fiica social-democratului: ”Ce am făcut eu este că m-am uitat la aceste lucruri și le-am dat curs”.

Mai mult, ministrul a afirmat că sunt cazuri în minister vechi de 10 ani, prelungite la fiecare șase luni. Ea a spus că va lua fiecare caz în parte, în condițiile în care a întâlnit situații surprinzătoare precum detașări de la ”Grădinița Bobocel, comuna Moș Ion Roată”.

Pentru posturile ce vor rămâne vacante, acolo unde este necesar, vor avea loc concursuri pentru funcții.

În ciuda conflictului cu Oana Țoiu, Tamila Cristescu, detașată a României în consulatul din New York, a arătat că rămâne pe poziții, respectiv în New York, printr-o postare descrisă ”încă aici”. Comentariile nu au fost însă cele mai bune, aceasta fiind atacată de internauții care au acuzat-o că toacă banii țării. Aceasta a scris că a fost ”agent consular după un an de muncă, nu după o lună”, răspunzând mesajelor tăioase.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News