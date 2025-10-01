€ 5.0820
|
$ 4.3306
|

Subcategorii în Sanatate

 
Data publicării: 17:56 01 Oct 2025

Toate femeile din România trebuie să știe asta: Cea mai modernă investigație, asigurată gratuit
Autor: Roxana Neagu

spital romania Foto: Pixabay
 

Medicul și politicianul Tudor Ciuhodaru anunță că a reușit să obțină gratuit, pentru toate femeile din România, cea mai modernă investigație pentru depistarea cancerului de sân. 

”Am reușit. De Ziua luptei împotriva cancerului de sân am o veste bună pentru toate doamnele și domnișoarele din România. Acum puteți beneficia gratuit de cea mai modernă metodă de depistare a cancerului de sân. Spuneți-le și celor care vă sunt aproape acest lucru. Depistat precoce cancerul de sân e vindecabil” transmite medicul și politicianul Tudor Ciuhodaru. ”Planul de luptă împotriva cancerului pe care l-am elaborat în comisia BECA a Parlamentului European devine realitate” subliniază medicul. 

Tomosinteza sânului, asigurată gratuit de stat

Este vorba despre tomosinteza sânului, cunoscută ca mamografie cu tomosinteză: 

1. Este cea mai modernă metodă de depistare și diagnostic a cancerului de sân.

2. Poate diagnostica acest tip de cancer în stadiile incipiente.

3. Această metodă de investigație imagistică este non-invazivă și nedureroasă.

4. Oferă imagini 3D (tridimensionale) prin mobilizarea tubului generator de radiații X în jurul sânului.

5. Va fi asigurată gratuit.

Cancerul la sân omoară o româncă la trei ore

Medicul mai atenționează: 

1. Cancerul de sân poate apărea la orice vârstă (cel mai frecvent după 50 de ani).

2. Din păcate, la fiecare 3 ore o femeie pierde lupta cu viața în România din cauza cancerului mamar nediagnosticat la timp.

3. 3144 de femei și-au pierdut viața în 2022 din cauza acestei afecțiuni.

4. Autoexaminarea lunără a sânilor e extrem de importantă (și iar vorbim despre educația pentru sănătate). Adoptați un stil de viață sănătos: menținerea unei greutăți normale, practicarea de exerciții fizice zilnic, limitarea consumului de grăsimi și de alcool, limitarea consumului de hormoni (contraceptive sau de substituție în menopauză). 

5. După 20 de ani e recomandat și un exament clinic la 3 ani și anual după 40 de ani.

6. Societatea Americană de Cancer recomandă efectuarea unei mamografii inițiale la vârsta de 35 de ani și a unei mamografii de screening în fiecare an, după vârsta de 40 de ani. Pentru pacientele tinere ecografia este recomandată ca prima metodă.

7. Depistat precoce cancerul de sân e vindecabil.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sanatate
sani
cancer san
tomosinteza
mamografie
diagnostic
ciuhodaru
mamografie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
Publicat acum 15 minute
Ministrul Justiției, discuție cu notarii publici despre digitalizare și eficientizarea sistemului judiciar
Publicat acum 19 minute
Titus Corlățean, ales raportor APCE privind răspunderea Rusiei în războiul din Ucraina
Publicat acum 24 minute
Jandarmi români în Tenerife. Cu ce scop sunt trimiși în zone preferate și de turiștii români - Foto în articol
Publicat acum 27 minute
I-a pus cuțitul la gât, pe stradă, în București! Femeia a reușit să scape rănindu-se la mâini
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Sep 2025
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close