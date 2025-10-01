Toate femeile din România trebuie să știe asta: Cea mai modernă investigație, asigurată gratuit

”Am reușit. De Ziua luptei împotriva cancerului de sân am o veste bună pentru toate doamnele și domnișoarele din România. Acum puteți beneficia gratuit de cea mai modernă metodă de depistare a cancerului de sân. Spuneți-le și celor care vă sunt aproape acest lucru. Depistat precoce cancerul de sân e vindecabil” transmite medicul și politicianul Tudor Ciuhodaru. ”Planul de luptă împotriva cancerului pe care l-am elaborat în comisia BECA a Parlamentului European devine realitate” subliniază medicul.

Tomosinteza sânului, asigurată gratuit de stat

Este vorba despre tomosinteza sânului, cunoscută ca mamografie cu tomosinteză:

1. Este cea mai modernă metodă de depistare și diagnostic a cancerului de sân.

2. Poate diagnostica acest tip de cancer în stadiile incipiente.

3. Această metodă de investigație imagistică este non-invazivă și nedureroasă.

4. Oferă imagini 3D (tridimensionale) prin mobilizarea tubului generator de radiații X în jurul sânului.

5. Va fi asigurată gratuit.

Cancerul la sân omoară o româncă la trei ore

Medicul mai atenționează:

1. Cancerul de sân poate apărea la orice vârstă (cel mai frecvent după 50 de ani).

2. Din păcate, la fiecare 3 ore o femeie pierde lupta cu viața în România din cauza cancerului mamar nediagnosticat la timp.

3. 3144 de femei și-au pierdut viața în 2022 din cauza acestei afecțiuni.

4. Autoexaminarea lunără a sânilor e extrem de importantă (și iar vorbim despre educația pentru sănătate). Adoptați un stil de viață sănătos: menținerea unei greutăți normale, practicarea de exerciții fizice zilnic, limitarea consumului de grăsimi și de alcool, limitarea consumului de hormoni (contraceptive sau de substituție în menopauză).

5. După 20 de ani e recomandat și un exament clinic la 3 ani și anual după 40 de ani.

6. Societatea Americană de Cancer recomandă efectuarea unei mamografii inițiale la vârsta de 35 de ani și a unei mamografii de screening în fiecare an, după vârsta de 40 de ani. Pentru pacientele tinere ecografia este recomandată ca prima metodă.

7. Depistat precoce cancerul de sân e vindecabil.