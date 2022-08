Theo Rose a refuzat mai multe contracte de imagine: Mă forța să mint. Nu e corect

"Dacă am simțit că un contract mă forța să mint, cumva, refuzam. Ca să îți dau un exemplu, o să îți vorbesc despre produse folosite pentru creșterea sprâncenelor. Eu am sprâncenele dese de când eram copil, ba chiar am mai tăiat din ele între timp, pentru că era prea mult. Nu am cum să promovez un produs dedicat creșterii sprâncenelor și să le spun oamenilor că sprâncenele mele arată așa datorită acelui produs. Pentru că nu e corect", a spus Theo Rose pentru viva.ro.

Theo Rose și iubitul ei, Alex Leonte, s-au despărțit

Theo Rose a confirmat, recent, despărțirea de Alex Leonte, nepotul lui Nea Mărin. Vedeta se iubește, acum, cu un actor din serialul "Vlad".

Relația dintre Theo Rose și Alex Leonte a durat patru ani, timp în care cei mai mulți s-ar fi așteptat să urmeze o căsătorie. Însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Acum, cei doi nu mai formează un cuplu.

”Relația mea cu Alex s-a încheiat, altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate. Doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine, doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție, eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea, și să anunț eu la un moment dat, să trec prin ele, să anunț eu că s-a întâmplat asta și ne-am despărțit. Însă, cineva nu și-a dorit la fel ca mine discreție și a dat acest pont, colegii noștrii din presă ”, a spus Theo Rose într-un Instastory.

"Nimeni nu a înșelat pe nimeni!"

”Nimeni nu a înșelat pe nimeni! Alex știa de existența lui Anghel, noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis și o să fim alături unul altuia. Ne-am despărțit cât se poate de frumos, am fost cât se poate de sinceră și de corectă cu Alex. El vă poate confirma chestia asta”, a precizat Theo Rose.

Singura problemă a fost că nu am anunțat presa în legătură cu schimbările care au avut loc în viața mea. Deci nu avem nicio problemă, am trăit ca un om normal, s-au întâmplat lucruri în viața mea, muncesc efectiv în fiecare zi, nu am vrut deloc să mă pâsâi cu declarații prin presă și nu am fost pregătită. Am considerat că trebuie să spun lucrurile astea când sunt eu liniștită, când am timp să mă gândesc la ele, să le arăt oamenilor frumos ce s-a întâmplat cu viața mea.

A venit chestia asta ca un topor pentru că sunt și oameni care nu țin neaparat să îmi fie bine, care ar vrea să se înțeleagă și alte lucruri despre mine. Eu vă spun că nu am păcat în situația asta, sunt liniștită când spun acest lucru, sunt o fată corectă și așa am fost și de data asta. Sunt mândră de mine tocmai pentru că nimeni nu are cu ce să mă atace în această situație, deși s-a vrut”, a mai spus Theo Rose.

"Abia aștept să vă spun toată povestea"

”Mă duc să muncesc și astăzi, să-mi continui destinul și, în rest, ce să vă zic. Abia aștept să vă spun toată povestea, o să vă placă să auziți întregul fir al poveștii, știu că pare nedrept că spun lucrurile așa, doar că ele s-au întâmplat deja de ceva timp pentru noi, am avut timp să ne obișnuim cu asta. Chiar dacă pare că s-au întâmplat de ieri până astăzi, nu este așa.

Dacă este cineva pe aici care caută să se bucure pentru mine dintr-un motiv, să știți că acum este momentul să vă bucurați, eu simt că sunt exact acolo unde trebuie să fiu. Sper din suflet ca și Alex să fie bine, eu îi doresc tot binele din lume, el știe mai bine chestia asta”, a spus Theo Rose.

