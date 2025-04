Testul de sânge care previne atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale

Testele de troponină ar putea contribui la identificarea leziunilor cardiace „ascunse” și la estimarea riscului de apariție a unor complicații cardiovasculare, susțin cercetătorii, citați de The Guardian.

Mii de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale ar putea fi prevenite cu ajutorul unui simplu test de sânge, sugerează un studiu recent. Determinarea nivelurilor de troponină ar putea ajuta medicii să evalueze cu o precizie sporită riscul de afecțiuni cardiovasculare, potrivit unui studiu finanțat de British Heart Foundation (Fundația Britanică a Inimii) și publicat în Journal of the American College of Cardiology.

Troponina este o proteină care se găsește în celulele mușchiului cardiac și ajunge în sânge atunci când inima este afectată. Testele de sânge pentru troponină sunt deja utilizate în spitale pentru a diagnostica atacuri de cord după ce acestea s-au produs.

Cercetările sugerează că aceste teste ar putea fi folosite și pentru a detecta leziuni „ascunse” ale inimii, oferind indicii valoroase despre riscul pacientului de a suferi complicații cardiovasculare.

Aceste teste ar putea facilita începerea unui tratament preventiv, precum administrarea de statine, contribuind astfel la prevenirea a mii de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale.

Importanța testului de troponină în prevenirea evenimentelor cardiovasculare

Autorul principal al studiului, profesorul Anoop Shah, specialist în medicină cardiovasculară la London School of Hygiene & Tropical Medicine, a declarat că „troponina, chiar și în intervalul normal, este un indicator puternic al leziunilor silențioase ale mușchiului cardiac. Prin urmare, testul aduce informații suplimentare valoroase care ne ajută să evaluăm mai precis riscul cardiovascular al pacienților. Vrem să identificăm cât mai mulți oameni cu risc ridicat, astfel încât nimeni să nu rateze oportunitatea de a primi tratament preventiv.”

Includerea testelor de troponină în ghidurile actuale de evaluare a riscului cardiovascular ar putea ajuta la identificarea pacienților cu risc ridicat care ar beneficia de tratamente preventive, reducând astfel probabilitatea unor complicații cardiace viitoare.

Studiul a constatat că persoanele cu niveluri mai ridicate de troponină în sânge aveau un risc mai mare de a suferi un atac de cord sau un accident vascular cerebral în următorii 10 ani. Studiile sugerează că, pentru persoanele aflate în prezent la risc intermediar în evaluările de sănătate cardiovasculară, testele ar putea preveni un atac de cord sau un AVC pentru fiecare 500 de persoane testate.

Predicții de risc cardiovascular de patru ori mai precise

Cercetătorii au analizat datele de sănătate a peste 62.000 de persoane din Europa și SUA.

Fiecărei persoane i s-au măsurat nivelurile de troponină, precum și factorii de risc convenționali, cum ar fi vârsta, tensiunea arterială, istoricul de diabet, statutul de fumător și nivelurile de colesterol. Participanții au fost apoi urmăriți timp de un deceniu pentru a vedea dacă au suferit un atac de cord sau un AVC.

Evaluările actuale de sănătate cardiovasculară folosesc un algoritm pentru a prezice riscul unui pacient de a avea un atac de cord sau un AVC în următorii 10 ani, pe baza factorilor de risc, inclusiv nivelurile de colesterol măsurate printr-un test de sânge.

Adăugând rezultatele testelor de troponină la acești factori de risc existenți, predicțiile algoritmului au fost de până la patru ori mai precise decât cele bazate doar pe colesterol, au mai spus cercetătorii.

Acest grup cu risc intermediar poate reprezenta o provocare pentru medici, susține British Heart Foundation (BHF), întrucât nu este considerat cu risc scăzut, dar nici nu prezintă un risc suficient de mare pentru a justifica un tratament preventiv.

Studiul a constatat că, prin adăugarea testelor de troponină, până la 8% dintre persoanele clasificate anterior ca având risc intermediar au fost reclasificate ca având risc ridicat. Oferirea tratamentelor preventive, cum ar fi statinele, pacienților reclasificați ar putea preveni mii de evenimente cardiovasculare, cum ar fi atacurile de cord sau accidentele vasculare cerebrale.

Profesorul Bryan Williams, directorul științific și medical al BHF, a declarat: „Progresele în predicția riscurilor i-au ajutat pe medici să creeze algoritmi eficienți care pot identifica persoanele cu cel mai mare risc de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale.

Aceste noi date sugerează că includerea testului de sânge în modelele actuale de predicție a riscului ar putea ajuta cadrele medicale să identifice mai multe persoane aflate în pericol crescut și să ofere sfaturi și tratamente care să reducă riscul unui atac de cord sau accident vascular cerebral în viitor.

Citește și: Consultații gratuite pentru sute de persoane au fost oferite de Caravana de Sănătate a Crucii Roșii

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News