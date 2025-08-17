Țeapă cu RCA. Cum s-a trezit un bucureștean fără 350 de euro în cont

Atras de o ofertă sub prețul pieței, șoferul a fost păcălit de un așa-zis ”broker de asigurări”. Și nu este singurul. A pierdut, dintr-un foc, 350 de euro. Polițiștii și vânzătorii autorizați atrag atenția cu privire la astfel de înșelătorii. Acestea au ”răsărit” după ce a fost eliminată plafonarea, iar prețurile au crescut cu 30%. Ofertele mai bune nu sunt întotdeauna ceea ce par. În cazul unui bărbat din București, a fost o escrocherie de care, evident, nu avea nevoie.

”Au apărut tot felul de oferte, primeam de la el mesaje uneori că este Happy Hour la RCA, cu anumite reduceri. Am venit cu două mașini și trebuia să îmi facă asigurarea. Era deja seara și nu o primisem. Așa au rămas banii nereturnați” a spus păgubitul pentru Observator.

Pe lângă pagubă, bărbatul a trebuit să-și plătească și o nouă asigurare obligatorie. La fel ca el au fost înșelați zeci de șoferi. S-au trezit cu banii dați și fără RCA.

”Am rămas cu plângerea depusă din decembrie. Și între timp am aflat că mai sunt și alți oameni în situația asta, tot cu el”, a mai spus păgubitul, pentru sursa citată.

Sunt câteva modalități prin care putem să verificăm dacă un broker de asigurări este sau nu autorizat. Putem fie să îl verificăm în Registrul Intermediarilor, făcut public de ASF, fie să îi verificăm firma la Registrul Comerțului.

"Verificați valabilitatea poliței RCA în baza oficială, imediat după emitere. În caz de suspiciuni privind o poliță RCA falsă sau un intermediar neautorizat, sesizați imediat cea mai apropiată secție de poliție", a declarat Cătălina Toma, de la Poliția Capitalei.

Se pare că ar fi zeci de falși brokeri care-și fac reclamă pe rețelele sociale.

