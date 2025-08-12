Taylor Swift anunță lansarea celui de-al 12-lea album din carieră

Cântăreața americană Taylor Swift a anunțat marți, 12 august, lansarea celui de-al doisprezecelea album, intitulat „The Life of a Showgirl”, transmite Reuters.

Artista, deținătoare a 14 premii Grammy, inclusiv un record absolut de patru trofee pentru Albumul Anului, a făcut dezvăluirea în cadrul unui episod al podcastului New Heights, pe care l-a înregistrat alături de iubitul ei, jucătorul de fotbal american Travis Kelce.

„Acesta este noul meu album, ‘The Life of a Showgirl’”, a spus Swift, ținând în mână o versiune estompată a copertei, într-un clip postat pe Instagram.

Cât va costa albumul

Potrivit site-ului oficial al artistei, data exactă a lansării va fi anunțată la o dată ulterioară.

Fanii pot deja să plaseze precomenzi: ediția pe vinil este disponibilă la prețul de 30 de dolari, varianta pe casetă costă 20 de dolari, iar un CD ce include și un poster cu Taylor Swift poate fi achiziționat pentru 13 dolari.

Superstarul internațional, al cărui impresionant turneu „Eras” a devenit primul din lume ce a depășit pragul de un miliard de dolari în încasări, a făcut anunțul la scurt timp după ce, în luna mai, a cumpărat înregistrările master ale primelor sale șase albume. Această mișcare îi conferă control deplin asupra întregului său catalog muzical, după o lungă dispută cu fosta sa casă de discuri.

