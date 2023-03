Sute de familii, blocate în Sectorul 6: Ne rupem mașinile! / Ne vom sufoca de praf! / Faceți mișto de noi cu filmarea asta! / video

În Sectorul 6, mai precis în zona Uverturii, accesul a sute de familii la case sau blocuri este afectat din cauza unor lucrări interminabile.

„În atenția locuitorilor din zona Uverturii și a tuturor celor care o tranzitează! Știm că au loc o serie de lucrări care îngreunează traficul și care afectează sute de familii. Vom veni acum cu toate informațiile necesare, dar și cu recomandări pentru șoferi, pentru pietoni.

CARE ESTE ZONA AFECTATĂ ȘI CE SE LUCREAZĂ ACOLO?

Compania Apa Nova București extinde și redimensionează rețeaua publică de apă potabilă pe Bd. Uverturii, între Str. Ajustorului și limita administrativă a Municipiului București. Totodată, se extinde și se redimensionează rețeaua publică de canalizare în zona străzilor Orșova – Cernișoara – Stupca – Ajustorului – Uverturii. Au loc și devieri locale ale conductelor de gaze naturale pe durata execuției camerelor de lansare a utilajelor de foraj, în același perimetru.

CÂND AU ÎNCEPUT ȘI CÂND SE VOR TERMINA LUCRĂRILE?

Autorizația de Construire a fost eliberată de Primăria Municipiului București la data de 04.10.2021, având valabilitate până la 01.02.2023. Ulterior, PMB a prelungit autorizația până la 31.01.2024. La rândul său, Brigada de Poliție Rutieră a Municipiului București a avizat devierile de trafic necesare pentru ca lucrările să se poată desfășura (străzi închise parțial și modificări de circulație).

CUM S-A IMPLICAT PRIMĂRIA SECTORULUI 6?

Colegii de la Departamentul Monitorizare din cadrul Primăriei Sectorului 6 au urmărit în permanență lucrările, solicitând în mai multe rânduri executantului, firma Dimar SRL, să elibereze trotuarele de materialele depozitate, pentru ca pietonii să se poată deplasa mai ușor și să împrejmuiască perimetrul lucrărilor. Polițiștii locali au aplicat, la rândul lor, amenzi firmei.În urma demersurilor făcute de instituția noastră, Apa Nova s-a angajat ca, de astăzi, să notifice prin SMS rezidenții de pe toate străzile din zona extinderii rețelei, pentru ca oamenii din zonă să fie informați la timp asupra modificărilor de trafic care apar.

CE VARIANTE DE TRASEU AVEȚI

Cei care circulă în zona străzilor Orșova – Cernișoara – Stupca – Ajustorului – Uverturii au următoarele variante de traseu: De la intersecția Uverturii x Ajustorului – intrăm pe str. Ajustorului până la Str. Stupca. De acolo, pe Str. Lămășeni (cu sens unic) ajungem la Str. Orșova. Din Orșova, la stânga, pe strada Boja. Se poate ieși pe cele trei străduțe paralele: Planetei, Studioului și Crișul Repede – strada Cernișoara (sens unic) – strada Dâmboviței. Din Dâmboviței sunt trei ieșiri: a) Dreptății/Dezrobirii spre Uverturii; b) direct spre Virtuții; c) spre Pasajul Ciurel”, a transmis Primăria Sectorul 6 pe Facebook, loc unde a postat și un video cu lucrările.

Oamenii și-au exprimat revolta pentru situația creată. Vă invităm să citiți câteva dintre comentariile oamenilor din zonă:

„Este inadmisibil sa dureze atat sa schimbe niste tevi si acum aflam ca dureaza pana in 2024! De un an de zile sapa in acelasi loc de 3-4 ori, lasa gaurile cu lunile…”,

„Alooooo! Primăria Sectorului 6, dar de ce ocoliți pe stradă mașinile parcate pe trotuar? Este ok să trebuiască să mergeți pe stradă pentru că trotuarele sunt ocupate de mașini? Chiar nu v-a deranjat niciun pic? Eu aș șterge filmul ăsta elogiator!”,

„De ce nu aratati in videoclip si starea strazilor pe care le-ati enumerat? De ce nu aratati si starea traficului din zona? Cel putin cel de pe strada Dezdrobirii catre Uverturii? Dupa amiaza este coada de la intersectia strazii Dezdrobirii cu Orsova si stai cel putin 30 de minute in coloana sa ajungi in Uverturii. Macar sa stea Poliţia Locală Sector 6 in intersectie sa dirijeze pentru ca dureaza foarte putin semaforul”,

„Eu pe la pranz am avut nevoie de 15 minute ca sa fac portiunea de strada Ajustorului. Mi se pare incredibil. Daca cineva va dori sa iasa cu masina de pe Stupca in perioada cand oamenii se vor intoarce de la job este IM-PO-SI-BIL pentru care nu exista loc fizic pe unde sa o ia...E strigator la cer ce se intampla...”,

„Putin mai in fata de unde ati filmat circulatia este deviata pe contrasens intr o zona care este in curba si vizibilitatea este foarte mica. Problema adevarata este ca nu avem nici un marcaj pe carosabil. Nu stiu cine a gandit-o, dar este invitatie la accident”,

„Ați prezentat situația de parcă ar fi floare la ureche. Stupca era și în partea stângă, nu doar în dreapta, unde sunt 5 case. Cativa metri mai in spate sunt câteva sute de familii și masini care nu au acces spre Lamaseni, ci doar pe Ajustorului, unde e practicabilă doar o banda pentru dublu sens”,

„Ati putea trimite si pe cineva sa mai spele din cand in cand strazile, ca pana se termina lucrarile, ne vom sufoca cu praf”,

„Pe singurele rute ocolitoare iti rupi masina. Ati fi putut sa asfaltati inainte sa va apucati de o lucrare care deja a fost intarziata cu minim 12 luni. Da bine ca sunteti forta pe schimbat borduri care nu necesitau sa fie schimbate…”,

„Am impresia ca cu aceasta filmare... cam faceți misto de noi..de ce tocmai acum filmarea aceasta? Aseara s-a spart o conducta de gaz deoarece nu exista efectiv loc sa treci cu masina de lucrările care se tot fac una după alta și niciuna terminata pe vreo strada... trebuia o filmare din masina nu o filmare pietonala ca să zic asa...doamne ferește de vreun incendiu pe strada ajustorului ca pana ajung pompierii... Mare greșeală cu filmarea aceasta postata ca oricum nu are nicio relevanta”.

După cum puteți vedea, oamenii se plâng, printre altele, de faptul că străzile pe care trebuie să meargă cu mașina pentru a ocoli lucrările sunt pline de gropi. De asemenea, locuitorii spun că abia mai pot respira din cauza prafului cauzat de aceste lucrări interminabile.

Locuitorii din zona Ajustorului (Sector 6) s-au trezit cu mașinile pline de praf.

Din cauza unor lucrări edilitare interminabile, zona Ajustorului (Sector 6) s-a transformat în... Deșerul Sahara, spun locuitorii blocurilor de acolo. Mașinile personale ar trebui spălate o dată pe zi. Sunt pline de praf, după cum puteți vedea în imagini. Locuitorii blocurilor de pe Ajustorului spun că praful ajunge și în apartamente, iar interiorul balcoanelor arată, aproape la fel, ca mașinile parcate în fața imobilelor. Oamenii ar vrea ca autoritățile să se ocupe de curățarea străzilor pentru că se tem pentru sănătatea lor, mai ales că sunt multe familii cu copii foarte mici.

Conform legii, în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulaţia auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operaţiile de salubrizare manuală şi întreţinere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

Locuitorii din zonă spun că ar vrea mai multă implicare din partea autorităților, în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal rezultat în urma lucrărilor edilitare.

