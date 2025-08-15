Surpriză totală la summitul Trump-Putin din Alaska. Chirieac: Puțină lume s-ar fi așteptat la așa ceva

În urmă cu puțin timp a început summitul Trump-Putin în Alaska, o întâlnire mult așteptată de întreaga lume. Imaginile sunt, însă, greu de digerat pentru orice privitor conștient de tragediile din Ucraina: un lider acuzat de crime de război, responsabil pentru moartea și suferința a milioane de oameni, este primit cu aplauze și circulă cu limuzina prezidențială a Statelor Unite. Pentru analistul politic Bogdan Chirieac, întâlnirea nu reprezintă doar un paradox moral, ci și o șansă, fie și fragilă, de a opri măcelul.

“Obiectivul acestei întâlniri este să se ajungă la un acord de pace sau, dacă nu se ajunge la un acord de pace, cum a spus Donald Trump, măcar să se oprească conflictul, să se oprească uciderea de oameni. Numai că în Statele Unite, în Alaska, a aterizat un criminal odios, pe numele său Vladimir Vladimirovich Putin. Acum probabil că Donald Trump trebuie să facă ceea ce face pentru a opri măcelul, pentru a nu pune în pericol umanitatea. Știți bine, acum trei ani de zile, Putin era gata să folosească armele nucleare atunci când și-a dat seama că nu poate învinge Ucraina în 24 de ore, așa cum credea el”, a explicat Chirieac.

Putin, în limuzina prezidențială americană

Analistul atrage atenția că prezența lui Putin în limuzina prezidențială americană reprezintă un gest excepțional, care depășește orice normă protocolară. „Putin nu este un lider care să merite să circule în limuzina prezidențială a președintelui Statelor Unite ale Americii, prima națiune a lumii, cea mai puternică și, ca să spun așa, liderul lumii occidentale. După ce ai omorât sau ai rănit două milioane de oameni ucrainieni și ruși, nu poți fi tratat ca un șef de stat liber și democratic, fiindcă nu ești așa ceva”, spune acesta.

Întrebarea care se ridică acum este dacă această întâlnire poate duce la o pace reală sau dacă Rusia va obține avantaje pe seama Ucrainei. Chirieac este ferm: „Dreptul internațional este violat fără echivoc. Rusia a intrat cu forța neprovocată în teritorii ucrainene consfințite de dreptul internațional și va refuza să le mai părăsească. Deci pacea va fi dezavantajoasă pentru Ucraina, dar Ucraina nu are încotro. Și noi, acum, europenii și mai ales românii, repet, vrem să ținem Rusia cât mai la distanță de granița de Est a Uniunii Europene”.

Rolul Ucrainei în NATO și UE

Chirieac subliniază și rolul esențial pe care îl poate avea integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană și în NATO, ca un tampon împotriva agresiunii rusești: „Ucraina trebuie absolut admisă cu rapiditate în Uniunea Europeană și mai ales în NATO. Chiar dacă lucrul ăsta va fi greu de făcut. Dar ne trebuie un tampon, vorbind foarte obiectiv și chiar cinic, față de Federația Rusă, care este în continuare un stat agresiv care nu se deosebește cu nimic în acest moment de fosta URSS. Același tip de agresivitate, dispreț față de reguli, dispreț față de viața omului. Asta e Rusia de astăzi”.

Prezența bombardierelor și mesajul de forță pe care îl transmite delegația rusă subliniază gravitatea situației. „Este un mesaj de forță, cu siguranță, faptul că după trei ani și jumătate în care a omorât peste un milion de oameni, este primit în Statele Unite. Acolo e un privilegiu să ajungi. Dacă ești condamnat penal, nu primești viză în Statele Unite. Cumva e de înțeles, fiindcă își apără teritoriul, e dreptul lor să facă asta. Vladimir Putin este dat în urmărire de Tribunalul Penal Internațional. Problema este că nici Rusia, nici Statele Unite nu sunt parte a acestei organizații mondiale. Deci, America nu încalcă niciun tratat”, subliniază Chirieac.

Analistul atrage atenția asupra paradoxului moral al negocierilor: discuțiile despre pace se poartă fără prezența Ucrainei, iar sacrificiile care ar putea fi acceptate pentru a salva vieți nu trebuie să încalce principiile fundamentale ale lumii civilizate. „Este una dintre întrebările fundamentale care se pun. Donald Trump a spus că dacă negocierile merg bine, la următorul summit va fi invitat și Zelenski și câțiva lideri europeni, dar acolo se discută soarta Ucrainei fără Ucraina. Deci, ar fi fost greu, cu siguranță, Vladimir Zelenski n-ar fi dat mâna cu Putin, mâna lui plină de sânge. Și nu l-ar fi privit cu atâta căldură și simpatie pe drept pe Vladimir Putin. Dar să vedem cum merg lucrurile”, spune el.

Vulnerabilitățile Rusiei în negocieri

În final, analistul subliniază că economia este un alt punct de discuție important, iar Rusia rămâne vulnerabilă: „Acolo, în oferta făcută de Donald Trump, se promite schimbul încetării focului, ridicarea sancțiunilor. Întrebarea este: Statele Unite ridică sancțiunile, dar Europa va face acest lucru? Nu știm, fiindcă liderii europeni nu au fost invitați la masă până a avut loc acel summit prin internet între Donald Trump și câțiva lideri europeni și probabil că s-au discutat și aceste aspecte. Dar Rusia are probleme economice, iar ea a rămas în picioare strict din cauza sprijinului chinez. China a fost aceea care a înghițit petrolul și gazele din Rusia, i-a ajutat cu echipamente militare și metale rare, cu piață de desfacere, deci au ținut în picioare economia Rusiei. Rusia e totuși un gigant cu picioare de lut. Așa a fost în vremea URSS, așa este și astăzi. Dar totuși, un criminal plin de sânge, primit cu astfel de onoruri în Alaska... cred că puțină lume s-a așteptat la așa ceva”.

