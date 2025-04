Surpriza pe care Trump i-o pregătește Melaniei, după plecarea din Italia

Preşedintele american Donald Trump a recunoscut că este prea ocupat pentru a-i face un cadou soţiei sale, Melania, pentru cei 55 de ani pe care aceasta îi împlineşte sâmbătă, dar că îi va oferi o cină romantică la bordul Air Force One după revenirea de la Roma unde cei doi participă la funeraliile Papei Francisc, transmite AFP.



Cuplul prezidenţial a sosit vineri seară în capitala italiană, aceasta fiind prima sa deplasare în străinătate după revenirea lui Trump la Casa Albă în 20 ianuarie.



Însă în locul unei cine la o trattoria din Roma, Donald şi Melania Trump au prevăzut să se întoarcă direct în SUA după încheierea funeraliilor Papei Francisc.



Magnatul american în vârstă de 78 de ani a recunoscut că aceasta nu este cea mai bună manieră de a o sărbători pe soţia sa.



Ea lucrează în ziua aniversării sale, le-a declarat Donald Trump jurnaliştilor prezenţi în avionul prezidenţial.



În contextul în care se pregăteşte pentru obiectivul simbolic al încheierii primelor 100 de zile din al doilea său mandat de preşedinte şi în care încearcă să negocieze acorduri privind taxele vamale, Ucraina, Fâşia Gaza şi Iran, Trump a admis că nu a avut mult timp la dispoziţie pentru altceva.



Nu am avut timp să cumpăr cadouri, am fost foarte ocupat, a explicat liderul american.



Donald şi Melania Trump s-au îmbarcat la bordul Air Force One de la o bază militară aflată la periferia capitalei federale a SUA, Prima Doamnă purtând un pardesiu lung şi ochelari de soare.

