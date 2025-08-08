SUA dublează recompensa pentru capturarea lui Maduro. Câte milioane de dolari sunt pe capul său

Statele Unite au anunţat joi că au dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru arestarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, inculpat de justiţia americană pentru trafic de droguri şi a cărui realegere nu a fost recunoscută de Washington, relatează vineri AFP, citată de Agerpres.

"Astăzi, Departamentul de Justiţie şi Departamentul de Stat anunţă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informaţii care să conducă la arestarea lui Nicolas Maduro", a scris procuroarea generală a SUA, Pam Bondi, pe reţeaua X.

Valoarea anterioară a recompensei era de 25 de milioane de dolari.

"Aceasta este cea mai mare recompensă din istoria noastră şi DUBLUL sumei oferite pentru (capturarea) lui Osama bin Laden", a scris secretarul de stat adjunct american, Christopher Landau, pe X.

Caracas a răspuns rapid, descriind această decizie a administraţiei Donald Trump drept "patetică".

"Respingem această operaţiune grosolană de propagandă politică", a declarat ministrul venezuelean de externe, Yvan Gil, într-un comunicat.

Pe 10 ianuarie, cu zece zile înainte de învestirea preşedintelui Donald Trump, administraţia liderului democrat Joe Biden a denunţat "simulacrul" şi caracterul "ilegitim" al învestirii lui Nicolas Maduro, care fusese reales cu şase luni mai devreme pentru un al treilea mandat de şase ani la conducerea Venezuelei.

Secretarul de stat de la acea vreme, Antony Blinken, şi Trezoreria SUA au impus noi sancţiuni împotriva Caracasului, crescând de la 15 la 25 de milioane de dolari recompensa pentru informaţii care să permită urmărirea în justiţie a liderului venezuelean.

Washingtonul consideră că Nicolas "Maduro a pierdut în mod clar alegerile prezidenţiale din 2024 şi nu are dreptul să revendice preşedinţia".

Succesorul lui Antony Blinken, republicanul Marco Rubio, a reiterat joi acuzaţiile.

"Din 2020, Maduro a strangulat democraţia şi s-a agăţat de putere în Venezuela", a declarat şeful diplomaţiei americane într-un comunicat.

Preşedintele venezuelean, susţinut de armată şi de o administraţie docilă, a depus jurământul pentru un al treilea mandat de şase ani într-o ceremonie descrisă drept o "lovitură de stat" de către opoziţie, care revendică victoria la alegerile prezidenţiale.

Recompensa oferită de SUA, majorată joi de la 25 la 50 de milioane de dolari, este acordată pentru informaţii care să conducă la arestarea lui Nicolas Maduro şi a ministrului său de interne, astfel încât ei să fie judecaţi pentru "trafic de droguri şi corupţie", potrivit Washingtonului.

Această acuzaţie, care se referă în principal la participare şi complicitate la traficul internaţional de droguri, datează din 2020, de la sfârşitul primului mandat al lui Donald Trump.

