Stella Rimington, prima șefă a spionajului din Marea Britanie, a murit

Rimington, care a condus agenția de securitate internă între 1992 și 1996, a fost prima șefă a acesteia care a fost numită public și ulterior a scris memoriile 'Open Secret' despre cariera sa la fosta organizație secretă.



A continuat să scrie o serie de romane de spionaj și se crede, de asemenea, că a inspirat-o pe actrița Judy Dench în interpretarea personajului 'M', șefa lui James Bond în mai multe filme ale seriei '007'.



'A murit înconjurată de familia și câinii ei iubiți și s-a agățat cu hotărâre de viața pe care a iubit-o până la ultima suflare', se arată într-un comunicat al familiei, citat de presa locală.



Rimington a primit una dintre cele mai înalte distincții ale statului britanic - titlul de 'Dame' în 1996.



S-a alăturat MI5 în 1969 și a lucrat în servicii de contra-subversiune și contra-terorism. Sub conducerea sa, MI5 a jucat un rol mai important în lupta Marii Britanii împotriva militanților republicani irlandezi, conform unui profil de pe site-ul MI5.



'Fiind prima femeie declarată șefă a oricărei agenții de informații din lume, Dame Stella a depășit barierele vechi și a fost un exemplu vizibil al importanței diversității în conducere', a declarat actualul director general al MI5, Ken McCallum, într-un comunicat.



Ea a angajat agenția într-o abordare mai transparentă a activității sale, atenuând imaginea sa post-Război Rece.



'Suntem, desigur, obligați să păstrăm informațiile secrete pentru a fi eficienți, aceasta nu înseamnă că ar trebui să fim neapărat o organizație complet secretă', a spus ea într-o conferință difuzată public în 1994. 'Secretul nu este impus de dragul său. Nu este un scop în sine.'



Prefigurând cariera sa literară ulterioară, Rimington a deschis același discurs cu o aluzie la tradiția romanelor de spionaj britanice și la fascinația pentru serviciile de securitate pe care le-a inspirat în rândul publicului larg.



'Este un lucru interesant și a dus la crearea multor mituri - și a unor speculații sinistre - despre munca noastră. Trebuie să recunosc că am pornit în seara asta cu o oarecare ezitare să fac puțină lumină', a spus ea.



'Am un vag presentiment că ficțiunea s-ar putea dovedi a fi mai distractivă decât realitatea', adăuga ea, potrivit Agerpres.

