"Stau cu inima strânsă la fiecare transmisiune". Mihaela Bîrzilă, imaginea care a marcat-o, în războiul din Ucraina: Simt durere şi revoltă

"Nu mi-a venit să cred că s-a putut ajunge aici. Bombe, tancuri pe străzi, rachete înfipte în blocuri... La doi paşi de noi, exact când începeam să ne bucurăm că am scăpat de pandemie, după doi ani grei. Chiar am văzut că circulă pe net o glumă cu Putin: cu războiul lui, a scăpat lumea de Covid în 48 de ore... Găsesc mai greu motive să râd în aceste zile", a spus Mihaela Bîrzilă pentru okmagazine.ro.

"Îmi îngheaţă cuvintele. Simt durere şi revoltă"

"Prima imagine care m-a şocat a fost cea cu sutele de oameni care s-au dus să doarmă într-o staţie de metrou, înghesuiţi, de frică bombardamentelor. Am simţit frica lor. Apoi, trenurile disperării, pline de mame şi copii, şi familiile despărţite la graniţă, pentru că bărbaţii peste 18 ani nu au voie să mai iasă din ţară. Antena 3 are o echipă pe linia frontului. Stau cu inima strânsă la fiecare transmisiune făcută de colegii noştri. Au reuşit să surprindă scene înspăimântătoare în primele zile de război. Dar şi momente de solidaritate incredibilă. Populaţia e speriată, dar unită. Aşa i-am simţit pe vecinii din Ucraina. Mi-au dat lacrimile şi când am văzut cum s-au mobilizat bucovinenii la graniţă, cu câtă omenie i-au primit pe refugiaţi, preoţii care au adus ajutoare", a mai spus jurnalista de la Antena 3.

"E greu să nu reacţionezi. Îmi îngheaţă cuvintele. Simt durere şi revoltă. Mi-a rămas în minte o mamă cu 2 copii de mână care trecuse graniţa pe jos în vama Siret şi, întrebată fiind cum găseşte puterea să zâmbească, a răspuns: "N-am încotro, trebuie să fiu puternică pentru copiii mei“, a mărturisit Mihaela Bîrzilă.

A cincea zi de război. Negocieri la granița dintre Ucraina și Belarus

Astăzi, vor avea loc negocieri între Rusia şi Ucraina, la graniţa dintre Ucraina şi Belarus, potrivit informaţiilor furnizate de surse din ambele ţări, citate de presa rusă şi ucraineană, transmite EFE.

"Nu este o amânare, întâlnirea va avea loc dimineaţă din cauza unei probleme logistice de partea ucraineană", a spus o sursă citată de agenţia rusă de presă TASS. Purtătorul de cuvânt al preşedintelui ucrainean, Serghei Nikiforov, a declarat duminică pentru portalul nv.ua că din cauza măsurilor logistice complexe şi a necesităţii de a garanta siguranţa delegaţiei ucrainene va mai dura câteva ore pentru ca aceasta să ajungă la locul întâlnirii, scrie Agerpres. Ambele țări au anunţat duminică că vor negocia în Belarus, un aliat ferm al Moscovei.

Ucraina a informat că va face acest lucru necondiţionat la punctul de control Aleksandrovka (Belarus)-Vilcea (Ucraina), iar Minskul va fi responsabil pentru siguranţa delegaţiei ucrainene. Preşedintele Ucrainei a explicat că a fost de acord cu această întâlnire 'pentru ca ulterior niciun cetăţean al Ucrainei să nu aibă nici cea mai mică îndoială că eu, în calitate de preşedinte, nu am încercat să opresc războiul când totuşi exista o şansă, fie ea şi mică".

Anterior, Kievul a refuzat să se întâlnească cu delegaţia rusă la Minsk din cauza implicării Belarusului în războiul împotriva Ucrainei. 'Am putea vorbi la Minsk dacă nu ar exista acţiuni agresive de pe teritoriul său, dar acum spunem nu Minskului. Alte oraşe pot găzdui (negocierile)' şi-a explicat Zelenski decizia.

