"Stă pe umerii dvs. De aceea, vă îmbolnăviți". Anca Pandrea a renunțat la doliu și la fotografiile cu Iurie Darie din piept: "M-au convins două persoane"

"M-au convins două persoane să nu mai port fotografia lui Iura, să nu o mai port, să nu mai port tot timpul negru, pentru că Iura este, oricum, lângă mine. Și îl chinui în primul rând pe el. Chiar așa mi-au spus: "Îl chinuiți pe domnul Darie. Pentru că domnul Darie este la graniță, la hotar. Nu poate să treacă nici la îngeri, dar nu poate să vină nici aici, pentru că nu mai are corp. Și, deci, îl chinuiți. Și, atunci, el stă pe umerii dumneavoastră. De aceea, vă îmbolnăviți atât de repede. Este bine să vă reinventați. Sunteți actrița Anca Pandrea." Așa mi s-a spus, iar eu am înțeles", a spus Anca Pandrea, pentru viva.ro.

"La pozele lui Iura am renunțat în urmă cu aproape o lună de zile. Am renunțat și la doliu și ar trebui să mă îmbrac mai colorat. Dar e greu, pentru că nu mai am alte haine, în afară de cele negre. Iar cele pe care le mai am, colorate, nu mă mai încap", a mărturisit actrița Anca Pandrea.

Anca Pandrea, la un pas de moarte

În urmă cu un an, Anca Pandrea ar fi fost la un pas de moarte. Vedeta a povestit atunci momentele cumplite prin care a trecut.

”Mi-a crescut foarte mult tensiunea și am sunat o prietenă. Ea, la rândul ei, a chemat Ambulanța, iar medicii au decis să mă ducă la spital. Am făcut investigații timp de câteva ore, însă le-a fost greu să depisteze cauza… Eu cred că este de la o gastrită pe care o am din adolescență, iar acum, din cauza ei, nu am am mai mâncat de vreo 3-4 zile. După mai multe controale și perfuzii îmi amintesc doar că mi-am dat ochii peste cap și nu mai distingeam nimic în jurul meu. Când mi-am revenit, medicii mi-au spus că am fost la un pas de moarte”, declara, atunci, Anca Pandrea pentru ciao.ro.

”Când am întâmplări neplăcute mă uit la fotografia lui și parcă i se schimbă culoarea fotografiei și privirea. Țin cont și reacționez în funcție de ce vorbesc cu el. Între ora 00.00 și 4:00 dimineața când se deschide cerul. Vorbesc când simt nevoia să vorbesc cu el. Abia aștept să ajung acolo să văd ce face el acolo”, a spus Anca Pandrea.

"M-au ajutat prietenii să mă îmbrac"

Tot anul trecut, Anca Pandrea a ajuns, din nou, la spital. "Am tot avut probleme de sănătate în ultima vreme. A venit salvarea de mai multe ori la mine pentru că mi s-a făcut rău și am căzut în casă și m-am lovit ba la cap, ba la picior, ba nu știu unde. Acum am pățit-o din nou și m-au ajutat prietenii să mă îmbrac pentru că mi-am dislocat umărul stâng și un domn doctor foarte drăguț m-a ajutat și mi-a pus o orteză la umăr. O să mă mișc dificil pentru că este greu să o fac și fără și cu, însă acum nu am ce să fac."

