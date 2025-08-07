Spitalul Județean Galați, lucrări intense pe șantierul  parcării  supraetajate

Am fost pe șantier și am discutat cu noul constructor despre ritmul lucrărilor și termenele asumate pe șantierul parcării supraetajate a Spitalului Județean Galați, a precizat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

Am încredere că va finaliza la timp parcarea supraetajată de la Spitalul Județean Galați și că își va respecta toate angajamentele.Până în prezent:

- a fost montat aproape tot acoperișul;

- s-au realizat structurile metalice pentru atic, pentru lamelele de umbrire și pentru fațada ventilată.

Urmează:

- finalizarea închiderilor exterioare și montarea membranei hidroizolante peste învelitoarea din tablă cutată;

- lucrări la interior, instalații electrice și sisteme de stingere incendiu;

- finalizarea structurii de rezistență a pasarelei de transfer și a structurii aferentă celor două lifturi exterioare (adiacente UPU și heliportului).

La final:

- parcarea va avea peste 460 de locuri disponibile, două lifturi exterioare, un heliport pe acoperiș și o pasarelă de transfer de la heliport către UPU;

- heliportul va permite transferul pacienților în stare critică inclusiv pe timp de noapte, iar numărul mai mare de locuri de parcare va facilita accesul pacienților, aparținătorilor și a personalului medical, a precizat Costel Fotea.

