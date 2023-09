Soțul Elenei Udrea: Mă descurc destul de greu. Eva a început să pună întrebări despre unde este mama

Elena Udrea a ieşit din puşcărie şi s-a dus la mănăstire pentru a se vedea cu fetița ei, iar Adrian Alexandrov a spus ulterior cum a fost întâlnirea dintre cele două.

"A fost o întâlnire emoționantă (...) Cred că dacă s-ar face mai des astfel de evenimente ar fi foarte bine pentru copii. (...) Întâlnirea a fost joi. Nu am fost cu un cadou la Elena pentru că a fost o vizită surpriză. cea mică nu știa unde mergem. Eu i-am spus cu totul și cu totul altceva. Când am intrat în grădină cea mică s-a trezit cu mama ei în față, vă dați seama că a alergat spre ea. Multe lacrimi de bucurie din partea amândurora pentru că cea mică are 4 ani, face 5 ani în curând, ea nu înțelege că oamenii mari pot plânge și din motive de bucurie sau de fericire.

A fost un moment emoționant pentru toții copii de acolo pentru că m-am uitat, eram în aceeași curte cu toții. A fost un eveniment foarte bine organizat, chiar am rămas surprins. Cei mici au primit și cadouri, câteva cărți de colorat, o atmosferă plăcută și foarte benefică pentru copii. (...) Copiii s-au bucurat foarte mult și cele trei ore și mie mi s-a părut că au trecut foarte repede", a spus soțul Elenei Udrea la Antena 3 CNN, duminică.

Adrian Alexandrov: Emoțional acești copii nu se dezvoltă sănătos

"În alte state precum Germania Anglia, mai ales mamele execută , dorința ei de pedeapsa acasă la domiciliu, fie sub supraveghere, fie cu brățară. Doar la noi se execută câte 5-6 ani în penitenciare, departe de copii și gândiți-vă un pic că emoțional acești copii nu se dezvoltă sănătos. Eu vă pot confirma pentru că trăiesc din păcate această experiență", a mai spus Adrian Alexandrov.

Întrebat cum se simte Elena Udrea după gratii acesta a spus: "Vă dați seama, numai în pielea ei să nu fii, mai ales ca mamă să îți lași copilul la vârsta de 3 ani la grădiniță și deja face mâine poimâine 5 ani, va ajunge în curând să o ducem și în clasa 0 la școală și să nu fii lângă ea pentru că vârsta aceasta între 2-6 ani cred că este cea mai frumoasă perioadă în care trebuie să fii lângă copil".

Soțul Elenei Udrea: Sunt și mamă, și tată, și bunic, și bonă

Soțul Elenei Udrea a spus și cum își crește fetița acum, când mama ei este în pușcărie.

"Sunt și mamă, și tată, și bunic, și bonă, de toate. Vine și mama Elenei, dar în weekenduri, vine să mă mai ajute cu cea mică, dar mă descurc destul de bine doar că mă descurc destul de greu la întrebările din ce în ce mai dese venite din partea Evei despre unde este mama. Eva a început să pună întrebări, dorința ei de ziua de naștere este să stea cu mama ei", a spus Adrian Alexandrov.

