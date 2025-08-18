Soția lui Zelenski i-a trimis o scrisoare Melaniei Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a înmânat președintelui american Donald Trump o scrisoare de la Prima Doamnă a Ucrainei pentru Melania Trump.

„Soția mea, Prima Doamnă a Ucrainei, a scris scrisoarea. Nu este pentru dumneavoastră — este pentru soția dumneavoastră”, a spus el, stârnind râsete în încăpere.

Melania Trump, scrisoare pentru Putin

Reamintim că Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a redactat o scrisoare adresată președintelui rus Vladimir Putin, pe care soțul ei i-a înmânat-o personal la Anchorage, vineri, cerându-i lui Putin să protejeze „inocența” copiilor și să „hrănească speranța noii generații”, în timp ce războiul său împotriva Ucrainei continuă.

„Trebuie să ne străduim să zugrăvim o lume plină de demnitate pentru toți — astfel încât fiecare suflet să se trezească în pace și ca viitorul însuși să fie perfect ocrotit. Un concept simplu, dar profund, domnule Putin, cu care sunt sigură că sunteți de acord: descendenții fiecărei generații își încep viața cu o puritate — o inocență care stă deasupra geografiei, guvernării și ideologiei”, i-a scris Melania lui Putin.

Explicațiile lui Donald Trump

Astăzi, Trump a comentat scrisoarea soției sale către Putin, spunând că ea are „o mare dragoste pentru copii”.

„Ea vede durerea, părinții, înmormântările pe care le vedeți la televizor. Mereu înmormântări. Vrem să vedem altceva decât înmormântări”, a spus el reporterilor la Casa Albă, adăugând că Putin a primit bine scrisoarea.

„Ea și-ar dori foarte mult să vadă sfârșitul acestui război. Și spune asta foarte deschis, cu mare mândrie, dar și cu mare durere, pentru că atât de mulți oameni au fost uciși”, a mai spus Trump, scrie CNN.

