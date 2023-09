Sorana Cîrstea, ”taxată” de americani pentru că a criticat-o pe Serena Williams în scandalul de dopaj al Simonei Halep

Sorana Cîrstea s-a aflat între jucătoarele care i-au luat apărarea Simonei Halep în cazul de dopaj în care este implicată românca, suspendată pentru o perioadă de patru ani, începând din octombrie 2022.

De altfel, Sorana Cîrstea a declaratpentru ProTV că ”Serena, ca jucătoare, a fost extraordinar de bună, dar ca persoană mereu a avut această aroganță. Nu a acceptat când cineva a putut să o bată sau când cineva i-a luat un titlu”, în contextul în care americanca a postat imediat după ce ATIA a anunțat decizia în privința Simonei Halep că ”8 sună mai bine”, referitor la cel de-al optulea titlu de la Wimbledon, pierdut în 2019 în fața lui Halep.

Cu acest trofeu, americanca ar fi egalat recordul lui Margaret Court de 23 de trofee de Grand Slam, record stabilit în 1973.

Pentru Sorana Cîrstea, ”atacul” lansat americancei a însemnat intrarea în colimatorului susținătorilor pe care îi are Serena Williams, între care și Matt Dowell, jurnalist la Fox News, care a ținut să o ironizeze pe cea mai bună jucătoare a României, în acest moment.

”Mie mi se pare ciudat că oamenii au fost mai revoltați de tweet-ul Serenei decât de suspendarea reală a lui Halep din cauza drogurilor, mai ales după toate informațiile publicate săptămâna trecută.

De asemenea, este îndrăzneț să spui asta despre Serena când Cîrstea a câștigat în total 7 game-uri în 3 meciuri împotriva ei”, a scris jurnalistul Matt Dowell pe Twitter.

Wild to me that people have been more up in arms over Serena's tweet than they have been over Halep's actual drug suspension, especially after all the info released last week.



It's also bold to say this about Serena when Cirstea won a total of 7 games in 3 matches against her. https://t.co/1iq5NCfjwi