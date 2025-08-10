Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la Cincinnati (WTA)

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, sâmbătă, după ce a dispus de poloneza Magdalena Frech cu 7-6 (7/4), 2-6, 6-4.

Cîrstea (35 ani, 138 WTA) s-a impus după două ore și 22 de minute de joc.



Cîrstea, care a reușit 6 ași în acest meci, a fost învinsă de Frech (27 ani, 25 WTA) în singurul său meci anterior cu poloneza, în 2023, în turul secund la Birmingham, cu 6-3, 6-7 (1/7), 6-4.



Românca și-a asigurat un cec de 32.840 de dolari și 65 de puncte WTA prin victoria de sâmbătă.



Următoarea sa adversară va fi învingătoarea dintre rusoaica Diana Șnaider și chinezoaica Yue Yuan, potrivit Agerpres.

